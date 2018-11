Operatie Propere Handen: KI beslist morgen of scheidsrechter Vertenten al dan niet in de cel blijft SPS

15 november 2018

12u07

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft de zaak van scheidsrechter Bart Vertenten om 11.30 uur in beraad genomen en zal in de loop van vrijdag beslissen of hij al dan niet verder aangehouden blijft. Zijn advocaat Hans Rieder wilde na de zitting alleen maar kwijt dat het vandaag “mooi weer” is.