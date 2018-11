Operatie ‘propere handen’: baas federale gerechtelijke politie Limburg is bestuurder bij Westerlo adv

27 november 2018

08u30

Bron: belga 11 Belgisch Voetbal Kristiaan Vandepaer, baas van de federale gerechtelijke politie van Limburg die belast is met het onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal, is ook bestuurder van voetbalclub KVC Westerlo, schrijft La Dernière Heure.

De krant baseert zich op gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, waaruit blijkt dat Vandepaer bestuurder is bij KVC Westerlo. Als directeur van de FGP Limburg leidt hij niet rechtstreeks het fraudeonderzoek, maar hij wordt wel op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek en de inhoud van het afluisteren van telefoongesprekken, aldus La Dernière Heure.

Momenteel is er echter geen juridisch probleem met operatie ‘propere handen’, aangezien Westerlo enkel burgerlijke partij is in het onderzoek naar Moeskroen. “Wij hebben enkel een klacht ingediend over de wedstrijd Kortrijk-Moeskroen”, liet manager Herman Wynants eerder optekenen.