Openbaar Ministerie: “Wrakingsverzoek Bart Vertenten onontvankelijk en ongegrond” IB

05 november 2018

06u58

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal Het hof van beroep in Antwerpen zal binnen de acht dagen een arrest vellen over het wrakingsverzoek dat scheidsrechter Bart Vertenten indiende tegen onderzoeksrechter Joris Raskin. Die laatste leidt het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal.

Over acht dagen zal duidelijk worden of onderzoeksrechter Joris Raskin het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal mag blijven leiden of niet.



Het Openbaar Ministerie meent alvast dat het wrakingsverzoek onontvankelijk is. Eerst en vooral vindt federaal procureur Jan Kerkhofs dat het wrakingsverzoek laattijdig werd ingediend. Hij wijst erop dat de verdediging van Bart Vertenten al “kennis had van het feit dat onderzoeksrechter Raskin in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond zit of zat. Het bleek zat te zijn”, zei Kerkhofs voor het Antwerpse hof vandaag.

“Toch liet men drie vrije dagen passeren vooraleer het wrakingsverzoek op 22 oktober werd ingediend. Het wrakingsrecht moet nochtans terstond worden uitgeoefend, vóór de aanvang van de pleidooien. Hier werd het dus laattijdig ingediend”, zegt federaal procureur.



Kerkhofs vindt ook dat het wrakingsverzoek inhoudelijk gewoon ongegrond is. De verdediging van scheidsrechter Vertenten verwijt Raskin belangenvermenging, omdat hij tot 17 maart 2018 lid was van de licentiecommissie. “Maar ik zie niet in welk persoonlijk belang de onderzoeksrechter hierbij kan hebben. De licentiecommissie heeft niets te maken met het aanduiden van scheidsrechters. Zijn loutere link met de KBVB is onvoldoende om hem te wraken.”



Licentiecommissie

Bart Vertenten werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie. Op 16 oktober verscheen hij voor de raadkamer in Tongeren. Hij zit nog altijd in de cel. Op 8 november moet de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslissen of hij al dan niet achter de tralies blijft.

Hans Rieder, de advocaat van Bart Vertenten, verwijt de onderzoeksrechter belangenvermenging, omdat hij ook zetelde in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). “Hoe kan iemand die verbonden is aan de voetbalbond beslissen over de aanhouding van mijn cliënt, die er als bediende een contract heeft lopen?”, vroeg de raadsman zich af.

Tegen de uitspraak van het hof is wel nog cassatieberoep mogelijk.