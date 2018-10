Op jacht naar een ticket voor WK-barragefinale moeten de Red Flames in Zwitserland scoren Glenn Van Snick

09 oktober 2018

14u22

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal "Big game today!" De Red Flames moeten vanavond (19u) vol aan de bak om de gedroomde finale van de WK-barrages te bereiken. Onze nationale voetbaldames kwamen in de heenmatch niet verder dan een wrang 2-2-gelijkspel. "Maar op momenten dat we moeten winnen, kunnen we winnen", weet bondscoach Serneels.

Big game today! 🇧🇪

Switserland - Belgium: 19h live on fb 🔥 @ Solothurn, Switzerland https://t.co/HuYq4vETTa Tine De Caigny(@ TineDeCaigny) link

Natuurlijk was het initiële doel om met een bonus(je) naar het Zwitserse Biel af te reizen. Maar vrijdag lieten de Red Flames in Leuven tweemaal een voorsprong uit handen glippen. De late gelijkmaker in minuut 87 was een serieuze kaakslag. In plaats van een zuinige zege werd het een 2-2-draw.

Daardoor moet bondscoach Ives Serneels met een ander plannetje op de proppen komen. Want de tactiek om het powervoetbal van de Zwitsers – een hulpmiddel dat zij in benarde tijden quasi altijd bovenhalen – te counteren met aalvlugge tegenstoten, is even geen optie meer. Zélf het initiatief nemen is andermaal de boodschap. Bij winst of een hoog gelijkspel (minstens 3-3) spat de WK-droom immers níét uit elkaar. "Maar ik maak me geen zorgen. Ik heb in de thuismatch zaken gezien waarvan ik weet dat we ze op hun veld kunnen kloppen", aldus Serneels. Welke elementen precies?

Trefzeker

Eén: de Zwitserse verdediging is allerminst een stabiele burcht. Qua snelheid heersten Wullaert en Cayman, terwijl ook de organisatie er bij momenten helemaal niet goed uitzag. "Maar we moeten wel efficiënter zijn."

Twee: de bondscoach kan rekenen op een keepster in vorm. Nicky Evrard (23) profiteerde van een blessure van Justien Odeurs, mocht vrijdag blijven staan en schudde enkele bijzonder knappe parades uit de mouwen.

Drie: de Flames weten intussen wel hoe het voelt om onder druk te staan. Ook tegen Roemenië en Italië was het do or die, de 6 op 6 na attractief voetbal loog er niet om. "Op momenten dat we moeten winnen, kunnen we winnen."

Maar dat onze nationale voetbalvrouwen de laatste acht wedstrijden telkens minstens één keer de weg naar de netten vonden, is misschien wel het belangrijkste gegeven. Meer nog: in hun laatste vijftien matchen sinds juli 2017 konden ze amper één keer niet scoren. Trefzeker zijn ze wel, maar willen de Flames succes oogsten, moet de concentratie in de verdediging dit keer wél negentig minuten plus blessuretijd behouden blijven.

Live op Proximus Sports

56 Belgische fans wonen de match in Biel bij. Daarnaast zullen ongeveer 2.000 Zwitserse supporters hun opwachting maken in de hypermoderne Tissot Arena. Bij winst wacht in de eindstrijd van de play-offs wellicht Nederland, dat vanavond een 0-2-voorsprong tegen Denemarken verdedigt. De winnaar van die finale plaatst zich voor het WK 2019 in Frankrijk. De Flames konden zich nog nooit plaatsen voor een eindronde van een WK.

Bekijk Zwitserland - België op de livestream van proximus-sports.be of gratis voor alle Proximus TV-klanten op kanaal 600 (ZOOM) van Proximus TV of op de Facebookpagina van Proximus Sports. Uiteraard kan u de wedstrijd dankzij onze tekstuele live ook volgen op HLN.be!