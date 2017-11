Zet alles op de beker, KVO! Tomas Taecke

07u30 0 BELGA Oostende Voor Adnan Custovic kan de beker pas vanaf de halve finales een hoofddoel zijn, maar daar zijn we het niet mee eens. Zeker nu play-off 1 buiten handbereik lijkt, moet KV Oostende in de huidige flow er alles aan doen om zich de komende twee weken voor de halve finales te kwalificeren.

De inhaalrace is met 13 op 15 dan wel ingezet, toch wordt play-off 1 halen een uiterst moeilijke en wellicht onmogelijke klus voor KV Oostende. De kloof met de huidige nummer zes (Standard) is dan wel maar 5 punten, Oostende moet wel nog 6 clubs voorbij in 14 wedstrijden. Onder hen 3 G5-clubs, namelijk Standard, Gent en Genk. "Hadden we 5 op 21 gepakt in plaats van 1 op 21 was alles nog mogelijk", meende Lombaerts vorige week geheel terecht over de slechte start. Daarnaast wordt het moeilijk voor de kustploeg om dit tempo (13 op 15) vol te houden - vrijdag is er bijvoorbeeld al een uitmatch in Charleroi. Wil KVO net als in de voorbije seizoenen toch een succes behalen, dan focust het zich beter op de beker. Drie of vier wedstrijden winnen volstaat daar immers voor een felbegeerde plaats op de Heizel, daar waar Oostende vorig seizoen nog onderuit ging tegen Zulte Waregem. "We willen iets doen in de beker, maar pas vanaf de halve finales kan dat ons hoofddoel zijn", liet Custovic de voorbije weken meermaals vallen. Misschien moet Oostende nu al resoluut zijn zinnen op de beker zetten, althans als het net als de voorbije jaren opnieuw droomt van Europees voetbal.

KVO zit in een flow

Na de ellendige zomer van KVO zit de kustploeg in een ongeziene flow. Niet alleen is het al vijf matchen ongeslagen, ook is de groepssfeer hechter dan dat ze dit seizoen al is geweest. Op sociale media regent het groepsfoto's en selfies van een spelersgroep die het goed met elkaar kan vinden. Daarnaast zit de kustploeg ook in een geluksperiode. Terwijl onder Vanderhaeghe alles tegenzat, heeft KVO de wind nu volop in de zeilen. Zo viel de bal van Ocansey zaterdag op de lat in plaats van in de bovenhoek en lieten Charleroi en Standard, wat de Rouches betreft zelfs ondanks een numerieke meerderheid, tegen Oostende hun slechtste wedstrijd van het seizoen noteren. Met een thuismatch tegen een haalbare kaart (STVV) in de achtste finales en mits een gunstige loting in de kwartfinales (13 december) kan de halve finale over twee weken al een feit zijn. Aan KV Oostende om dus nog even van de huidige goeie flow te profiteren en van de beker nu eigenlijk al hun hoofddoel van dit seizoen te maken.

