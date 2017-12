Wat gebeurt er met KV Oostende als Coucke Anderlecht overneemt? MDB

Er kwam vanmiddag een verrassende naam uit de bus als kandidaat-koper van Anderlecht. Marc Coucke beschikt over de beste papieren om paars-wit over te kopen, maar de sterke man van Omega Pharma kocht zich in 2013 al in bij voetbalclub KV Oostende. Twee clubs uit de eerste klasse bezitten mag natuurlijk niet waardoor Marc Coucke nu afstand moet doen van zijn eerste liefde: KV Oostende. "Natuurlijk blijf ik KVO-fan en ik zal KV Oostende in goede handen doorgeven", liet Coucke alvast weten op Twitter. De Kustploeg wacht af wat er verder moet gebeuren.

"Wij weten dit ook nog maar twee uur. Dit is nu eenmaal business", vertelde Patrick Orlans, algemeen directeur van KV Oostende, bij Radio 1. Toch is Orlans niet verrast dat Marc Coucke plots bij Anderlecht opduikt. "Onze voorzitter investeert in allerlei zaken en nu dus ook in de grootste club van België. De voorzitter heeft aan (sportief manager) Luc Devroe en mij beloofd de continuïteit van de club te waarborgen."

"Het is niet evident om dat te geloven, maar KVO is nog altijd de ploeg van zijn hart en die zal niets tekort komen. Wij hebben wat schulden bij de "Couckenbank". Die zullen zeker niet worden teruggevraagd. KVO heeft momenteel een budget van 18 miljoen euro en kunnen op eigen benen staan", aldus Orlans.

Versluys kandidaat

Coucke zal zijn aandelen van KV Oostende dus moeten doorgeven, want hij mag geen twee Belgische eersteklassers in handen houden. Eén van de namen die meteen in beeld is, is die van Bart Versluys. Hij is als eigenaar van Versluys Bouwgroep al verbonden met Oostende, waar zijn bedrijf sponsor is en het nieuwe stadion neerzette. Dat stadion draagt ook de naam Versluys Arena.