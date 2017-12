Wat gebeurt er met KV Oostende als Coucke Anderlecht overneemt? MDB

Er kwam vanmiddag een verrassende naam uit de bus als kandidaat-koper van Anderlecht. Marc Coucke beschikt over de beste papieren om paars-wit over te kopen, maar de sterke man van Omega Pharma kocht zich in 2013 al in bij voetbalclub KV Oostende. Twee clubs uit de eerste klasse bezitten mag natuurlijk niet waardoor Marc Coucke nu afstand moet doen van zijn eerste liefde: KV Oostende. "Natuurlijk blijf ik KVO-fan en ik zal KV Oostende in goede handen doorgeven", liet Coucke alvast weten op Twitter. De club aan de zee wacht dan ook op een nieuwe voorzitter.