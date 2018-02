Verzekeringsmakelaar Peter Callant wordt nieuwe baas van KV Oostende. Volg de persconferentie in de Versluys Arena live



Tomas Taecke en Frank Eeckhout

08 februari 2018

14u00 0

Verzekeringsmakelaar en financieel adviseur Peter Callant (51) wordt volgens onze informatie de nieuwe grote man bij KV Oostende. Hij volgt er Marc Coucke op die op 1 maart voorzitter wordt van RSC Anderlecht. Bij KVO bevestigen noch ontkennen ze dat Callant de nieuwe grote man wordt. De groep Callant is dit jaar 27 jaar actief op de verzekeringsmarkt en groeide uit tot één van de grootste onafhankelijke spelers op de verzekeringsmarkt. De groep heeft kantoren in Oostkamp, Knokke-Heist, Antwerpen en Tongeren en heeft 100 medewerkers in dienst. Callant is voor Coucke geen onbekende want de twee zijn al jaren bevriend. De nieuwe baas is momenteel al in de Versluys Arena. Het nieuws wordt om 14u30 op een persconferentie bekendgemaakt. Die kan je hieronder volgen.