Verzekeringsmakelaar Peter Callant is nieuwe eigenaar KV Oostende: "Hij heeft het perfecte profiel" Tomas Taecke en Frank Eeckhout

08 februari 2018

14u00 19 Oostende Peter Callant volgt Marc Coucke op aan het hoofd van KV Oostende. Dat heeft Coucke op de persconferentie in de Versluys Arena bekendgemaakt. "Callant heeft het perfecte profiel", klonk het onder meer.

"Callant heeft veel ambitie, is Belg en heeft een groot hart voor de club. Het zoeken naar een opvolger was een intens en moeilijk proces, met veel interesse uit binnen- en buitenland, maar ik ben blij met de uitkomst", verklaarde Coucke. "Hopelijk kunnen de KVO-fans vele mooie momenten beleven met Peter. Hoe ik hem ken? We zijn al dertig jaar bevriend. Toen we in 93-94 zevende werden in eerste klasse, zaten Peter en ik een jaar in de Raad van Bestuur van KVO."

@CouckeMarc heeft zonet officieel zijn @kvoostende -sjerp doorgegeven aan opvolger @PCallant 🤝#KVO #kvoostende #Coucke pic.twitter.com/pwlRKwwWjd Mathieu Goedefroy(@ MGoedefroy) link

"Financieel was een buitenlandse investeerder veel interessanter geweest. Maar een Belgische eigenaar zorgt voor continuïteit en meer rust in de hele Belgische competitie", vervolgt Coucke. "Callant koopt tussen 60 en 80% van de aandelen. Ik zal minder dan 10 procent hebben van de aandelen. Als ik al aandelen overhoud, zullen het aandelen zonder stemrecht zijn. Ik wil nog 0 inspraak in KVO hebben."

Machtsoverdracht week vroeger

Coucke zou normaal op 1 maart Oostende ruilen voor Anderlecht, maar de wissel komt een weekje vroeger dan gepland. 24 februari wordt namelijk z'n laatste wedstrijd als KVO-voorzitter, een dag later kan hij als nieuwe RSCA-voorzitter Anderlecht-Moeskroen bijwonen.

"We hebben nu een budget van 18 miljoen", klonk het bij Callant. We gaan de ambities niet bijstellen. We willen regelmatig play-off 1 spelen. We willen een schitterende toekomst voor KVO als sterke, stabiele en rendabele subtopper."

De groep Callant is dit jaar 27 jaar actief op de verzekeringsmarkt en groeide uit tot één van de grootste onafhankelijke spelers op de verzekeringsmarkt. De groep heeft kantoren in Oostkamp, Knokke-Heist, Antwerpen en Tongeren en heeft 100 medewerkers in dienst.