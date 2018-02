Versluys neemt 5 procent over van KV Oostende: "Om positief signaal te sturen" Niels Vleminckx

21 februari 2018

11u14

Bron: Eigen berichtgeving, madeinwestvlaanderen.be 21 Oostende Het nieuwe KV Oostende krijgt stilaan meer vorm. Voorzitter en nieuwe eigenaar Peter Callant was er al, nu neemt bouwheer Bart Versluys 5 procent van de aandelen over van de kustploeg. "Ik wil zo een positief signaal sturen na de onnodige negativiteit in de media."

Dat nieuws komt er nadat Peter Callant als nieuwe voorzitter (in navolging van Marc Coucke) van Oostende werd voorgesteld. "Ik heb de voorbije weken veel onwaarheden gehoord en gelezen over KV Oostende. Dat heeft er mee voor gezorgd dat ik deze beslissing heb genomen", zegt Bart Versluys in een reactie aan onze redactie. Verschillende media berichtten over het feit dat Peter Callant, de man die het roer overnam van Marc Coucke, aan het 'leuren was' met de aandelen om toch maar nieuwe investeerders aan boord te krijgen. Versluys weerlegt dat: "Het plan was altijd zeer duidelijk. Er zijn voldoende geïnteresseerden - KVO is op dit moment aan het praten met verschillende kandidaten."

De bouwheer, die al mede-eigenaar was van het stadion van KV Oostende, koopt met zijn vennootschap Scorpiaux BVBA 5 procent van de aandelen van Coucke. Callant wil op termijn op zijn beurt tussen de 50 en de 60 procent van de aandelen overhouden. "Oostende heeft een gezonde basis, met veel ondernemers die er verzamelen. Het potentieel is er", aldus Versluys.

Marc Coucke had hem vorige maand al gecontacteerd om KVO helemaal over te nemen, maar de ondernemer kon zich niet voltijds engageren om een club te leiden. "Op deze manier toon ik dat ik geloof in het project."