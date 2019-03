Verheyen sloeg enkele dagen geleden noodkreet, Broos reageerde: “Van Club Med naar camping is moeilijke overstap” TTV/GVS

06 maart 2019

11u59

Vier dagen later komt er een einde aan hun samenwerking.

Gert Verheyen was afgelopen weekend pisnijdig na een tiende match zonder zege. Het zou meteen ook de laatste wedstrijd zijn waar de ex-Rode Duivel bij KVO op de bank zat. Tegen Waasland-Beveren kwamen de Kustboys niet verder dan een 1-1-gelijkspel. KVO was erdoor gered, maar de magere 5 op 30 lokte een stevige reactie uit bij de coach. “We zijn gered, maar het behoud interesseert me niet”, zei Verheyen zaterdagavond. “Als je zo diep door het ijs zakt, dan frustreert mij dat enorm. ‘t Ziet eruit alsof ze met een rugzak van 30 kilogram spelen en al negentig minuten in de benen hebben. Als je onze passing ziet... dat zou niet mogen in eerste klasse. Ik ben zeer teleurgesteld, ook omdat dit niet uit de lucht komt vallen. We zien dit veel te vaak op training en in de matchen. En na zo’n lange tijd heb je het wel gehad.”

Nadien keek Verheyen ook somber richting de toekomst van de Kustboys, eentje die voor hem dus niet meer van tel is. “Er moeten vier of vijf goeie spelers bij. Geen invallers, wél versterkingen. Anders zullen wij zijn wat Lokeren dit seizoen is”, sprak hij. “Ik kan alleen maar aangeven wat ik zie. Of dat haalbaar is, zullen we moeten bekijken. Het is mijn probleem niet, maar ik zal wel mijn gedacht zeggen.”

Broos: “Gert moet zijn gevoelens kanaliseren”

Verheyen trok dus stevig aan de alarmbel - de langverwachte noodkreet. Sportief directeur Hugo Broos begreep de frustratie maar vroeg ook kalmte van zijn toenmalige coach. “Je kan moeilijk content zijn na een zwak seizoen. Daar is hij niet alleen verantwoordelijk voor, ik ben dat als sportief directeur ook voor een deel. De frustratie speelt wat bij Gert. Maar hij was toch vrij negatief. Hij zal er toch voor moeten zorgen om zijn gevoelens en emoties te kanaliseren.”

Broos sprak ook over de financiële middelen waar stevig een rem op werd gezet sinds het vertrek van Marc Coucke. Of zoals Broos het vergeleek: “Als je altijd in de Club Med hebt geleefd en dan moet je gaan kamperen... Zo is het wel een beetje, en die overstap is moeilijk. Ik denk wel dat Gert nu overtuigd is dat je als trainer een aantal dingen in je hoofd kan hebben, maar dat je die niet altijd kan uitvoeren omdat je afhankelijk bent van het materiaal. Als je naar KV Oostende komt, moet je incalculeren dat je hier niet de spelers hebt zoals die in Club Brugge zijn. Ons doel was zo vlug mogelijk veilig te zijn. ‘Zo vlug mogelijk’ is niet echt gelukt, maar we zijn nu wel veilig.”