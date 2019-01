Van “snap dat KVO me kwijt wil” tot “zeg geen ‘nee’ tegen het Midden-Oosten”: Lombaerts over 4 heikele thema’s Tomas Taecke in Roldan

11 januari 2019

10u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oostende Interviews geven wou hij lange tijd niet, maar op stage in Roldan doorbreekt Nicolas Lombaerts (33) de stilte. De ex-Rode Duivel neemt enkele heikele thema’s onder de loep: “Natuurlijk was ik ontgoocheld in Coucke, maar toch zal ik hem de hand schudden.”

Over Marc Coucke

“Voelde me in de steek gelaten”

“Wie had dat gedacht, hé. Zelfs Nostradamus had zijn vertrek niet kunnen voorspellen. Ik was gekomen voor zijn ambitie en de plannen met KVO, maar had er echt geen rekening mee gehouden dat hij naar Anderlecht zou gaan. Mocht er in Oostende een tsunami zijn, de mensen zouden even verrast toekijken als bij zijn overstap. Het was niet leuk voor mij, maar dat geldt voor iedereen van de club. Natuurlijk was ik ontgoocheld en voelde ik mij in de steek gelaten, maar als ik hem zie, zal ik hem de hand schudden. Ik hou er niet van om bruggen op te blazen - in het leven weet je nooit wie je wanneer nog tegenkomt. Bij Anderlecht draait het voorlopig niet, maar volgens mij zal hij daar vroeg of laat wel verandering in brengen. Al denk ik niet dat hij geld zal overhouden aan die overname (grijnst).”

