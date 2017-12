Standard staat voor aartsmoeilijke opdracht tegen KVO: al zeven matchen zonder zege Tomas Taecke

08u00 0 Photo News Oostende En of men er bij Standard vandaag niet gerust in is bij de afreis naar de kust. De Rouches konden al zeven duels niet meer winnen tegen KV Oostende en gingen bij hun laatste drie bezoekjes aan zee telkens kansloos onderuit. De laatste zege in het toenmalige Albertpark dateert al van 2013. De spelers van toen zwermden intussen uit van de Premier League tot in onze amateurreeksen. Enkel Mpoku, Berrier, Siani en Canesin zijn nog op post. Een overzicht.

• KV Oostende

Cédric Berthelin

Zette in 2014 een punt achter zijn actieve carrière en is tegenwoordig keepertrainer bij KV Kortrijk.

Xavier Luissint

Ruilde KVO samen met coach Vanderbiest voor Cercle Brugge en komt vandaag uit voor amateurclub Hamme.

Baptiste Schmisser

Speelt vandaag nog steeds voor KSV Roeselare in 1B.

Frédéric Brillant

Verhuisde van KVO naar de Amerikaanse MLS, waar hij voor New York City speelt.

Photonews

Jimmy Hempte

Speelt met Gullegem in tweede amateur.

Denis Dessaer

Voetbalt vandaag voor Diegem Sport in de laagste amateurreeks.

Franck Berrier

Verkommert in de B-kern van KVO na een dispuut met voorzitter Coucke.

Sébastien Siani

Is vandaag boegbeeld en aanvoerder van KV Oostende.

Photonews

Jonathan Wilmet

Zette eerder dit jaar een punt achter zijn carrière bij amateurclub Walhain.

Laurent Depoitre

Speelt na een mislukt avontuur bij FC Porto voor het Engelse Huddersfield.

Gertjan Martens

Verhuisde in 2014 naar Antwerp en is nu aan zijn derde seizoen bezig bij Union in 1B.

Jordan Lukaku

Werd begin vorig seizoen voor ongeveer 5 miljoen euro verkocht aan het Italiaanse Lazio Roma.

Photo News

Yohan Brouckaert

Belandde vorig jaar na omzwervingen bij Moeskroen, Leuven en Roeselare bij RWDM.

• Standard

Eli Kawashima

Vertrok bij Standard als vrije speler naar het Schotse Dundee en speelt nu voor Metz.

Daniel Opare

Komt tegenwoordig uit in de tweede Bundesliga voor Augsburg.

EPA

Kanu

Speelt in de herfst van zijn carrière voor het Braziliaanse Vitoria.

Laurent Ciman

Verliet Standard omwille van familiale redenen voor het Canadese Montreal Impact.

Jelle Van Damme

Voetbalt na een avontuur bij LA Galaxy voor Antwerp.

Ibrahima Cissé

Belandde bij KV Mechelen en trok vervolgens naar het Engelse Fulham.

William Vainqueur

Speelde na Standard voor Dinamo Moskou, AS Roma en Marseille en is nu actief bij Antalyaspor.

Photo News

Frédéric Bulot

Kende weinig succes bij Charlton en Reims en zit vandaag zonder club.

Mujangi Bia

Vertrok naar Sion en speelt nu bij het Turkse Kayserispor.

Michy Batshuayi

Verliet Standard voor Marseille en versierde vorig seizoen een transfer naar Chelsea.

Photonews

Imoh Ezekiel

Is eigendom van Al-Arabi, dat hem eerst bij Anderlecht en nu bij Konyaspor stalde.

Paul-José Mpoku

Is terug thuis na avonturen bij Chievo en Panathinaikos.

Alpaslan Özturk

Voetbalt in Turkije voor Elazigspor nadat hij eerder uitkwam voor Kasimpasa en Eskisehirspor.

Igor De Camargo

Ruilde Standard in 2015 voor Genk, maar speelt nu al drie seizoenen voor het Cypriotische APOEL.

Photo News

Standard op bezoek bij KVO

30/10/2016 KVO-Standard 3-1

20/12/2015 KVO-Standard 4-1

23/11/2014 KVO-Standard 3-2

15/09/2013 KVO-Standard 2-4

21/05/2005 KVO-Standard 1-1

21/08/1998 KVO-Standard 2-1

30/09/1994 KVO-Standard 0-2

25/09/1993 KVO-Standard 0-2

Ongeslagen reeks KVO tegen Standard

18/11/2017 Standard-KVO 0-0

12/03/2017 Standard-KVO 2-2

30/10/2016 KVO-Standard 3-1

20/12/2015 KVO-Standard 4-1

23/08/2015 Standard-KVO 1-2

23/11/2014 KVO-Standard 3-2

13/09/2014 Standard-KVO 3-5

Photonews

Meer over sportdiscipline

voetbal

sport

Standard

KVO