STAGEDAGBOEK KV OOSTENDE: Inpakken en wegwezen Tomas Taecke in Spanje

• KV Oostende is van 6 tot 13 januari op stage in Murcia

Zaterdag 13 januari: Inpakken en wegwezen

De laatste ochtendtraining zit erop en dus is het oefenkamp van KV Oostende helemaal voorbij. De kustploeg vertrekt straks om 16 uur richting de luchthaven van Alicante en hoopt rond 21 uur voet te zetten op Belgische bodem.

Naast Siani en Jonckheere bleef ook Milic met lichte hinder opzij. De verdediger wordt klaargestoomd voor de match van dinsdag tegen Genk, waarvoor ook Nicolas Lombaerts nog steeds onzeker is. De Bruggeling vloog vorige dinsdag al naar huis en trainde de voorbije dagen op eigen houtje. KVO hoopt dat zowel Milic als Lombaerts dinsdag aan de slag kunnen.

Eens terug in België krijgen de spelers morgen een dagje vrij. Maandag wordt er tactisch gewerkt in functie van de komst van Genk, iets wat op de stage weinig of niet gebeurde. Wel zag Custovic hoe zijn groep opnieuw dichter bij elkaar kwam. Met nog tien matchen op het programma heeft Oostende nog veel te winnen of te verliezen en dus is de Bosniër tevreden over de mentaliteit en beleving die hij de voorbije week gezien heeft. Afwachten of zich dat dinsdag vertaald in een eerste zege na Nieuwjaar.

Donderdag 11 januari: Rajsel eerste wintertransfer

De inmiddels zesde stagedag van KV Oostende loopt op zijn einde. De kustploeg deed het rustig aan na de oefenmatch van gisteren tegen Aue, met in de voormiddag een alternatieve training in de fitness en het zwembad. Het binnenzwembad wel te verstaan, al namen enkele waaghalzen ook een duik in het buitenbad na de ochtendtraining. Vanmiddag stond er dan weer een veldtraining op het programma - een soort van parcours met technische oefeningen. Devroe trok net als op dag 1 de denkbeeldige keeperhandschoenen aan en ging aan de rand van het veld als vanouds in doel staan.

Lichtpunt op deze winterstage is de nakende terugkeer van Nicolas Rajsel. De beloftevolle Fransman kwam vorige zomer over van tweedeklasser Union, maar scheurde na enkele trainingen in godbetert Oudenburg zijn voorste kruisbanden tijdens een oefenmatch tegen de lokale tweedeprovincialer op een kurkdroog plein. Wat volgde was geen debuut in eerste klasse voor de sympathieke vleugelspits, wel een eenzame revalidatieperiode van zes maanden. Intussen is Rajsel quasi helemaal hersteld. Begin deze week trapte hij voor het eerst opnieuw richting doel, vandaag trainde hij zelfs gedeeltelijk mee met de groep. De Fransman met Sloveense roots is allesbehalve wedstrijdfit, maar mag toch stilaan beginnen dromen van zijn terugkeer. Als hij straks opnieuw helemaal fit is, heeft Oostende dan ook zijn eerste soort van wintertransfer beet.

Woensdag 10 januari: oefenwinst, maar pech voor Jonckheere

Het zwaartepunt van de stage is na de tweede oefenmatch meteen ook achter de rug. En KVO stapte met een goed gevoel terug op de bus van de Pinatar Arena richting Hotel La Torre in Roldan: de invallers wonnen samen met vaste waarden Musona en Capon met 2-0 van Duits tweedeklasser Aue. Er viel veelal goed nieuws te rapen vanmiddag. Zo is Capon helemaal terug na zijn spierblessure, lieten jonkies Bushiri en Ndenbe zich opmerken en maakten ook notoire bankzitters Canesin, Akpala en Conte geen slechte beurt. Het slechte nieuws viel eerder vandaag in het hotel te rapen. Michiel Jonckheere staat wellicht opnieuw voor een revalidatieperiode nadat de pijn aan zijn achillespees de voorbije dagen opnieuw de kop opstak. De middenvelder is pas terug na ruim twee maanden rust, maar moet dus opnieuw toekijken, zo lijkt het. Afwachten of Oostende en Jonckheere deze keer wel voor een operatie kiezen of een nieuwe rustperiode als voldoende beschouwen.

Wat de kustploeg rest, is een teamdiner en twee trainingsdagen. Daarna gaat de focus richting het inhaalduel tegen Racing Genk, dat Lombaerts wellicht aan zich voorbij zal moeten laten gaan. In België werd duidelijk dat de verdediger moet rusten en dus komt de eerste match na de winterstop voor hem zo goed als zeker te vroeg.

Maandag 8 januari: Coucke zorgt voor animo

Dag drie was tot dusver de meest bewogen en gekleurde stagedag voor KV Oostende, dat met VfB Stuttgart een mooie tegenstander voorgeschoteld kreeg in zijn eerste oefenwedstrijd. Het bergachtige landschap in La Manga vormde een mooier decor dan dat van het platte en dorre Murcia. Gekkerd Rezaeian had zijn muts afgelaten voor de oefenmatch, wél had hij zijn roze schoenen van onder het stof gehaald. Een knalgele uitrusting met daaronder twee felroze pantoffels, ’t was geen zicht voor de mensen in de tribune. Onder hen Jos Daerden: assistent bij Genk en als spion uitgestuurd door Philippe Clement. Een tiental makelaars, wat Spaanse gokkers die niet wegstaken dat ze op alles en iedereen aan het gokken waren tijdens het duel en ook Gino Caen, ex-hulptrainer van Vanderhaeghe, die met Anderlecht in La Manga vertoeft. Last but not least: voorzitter Marc Coucke, die in de loop van de derde stagedag arriveerde in Murcia.

Coucke nam plaats tussen de talrijk meegereisde sponsors, voor wie zijn nakende vertrek evenzeer schokkend was. Maar of er voorlopig veel veranderd is? Helemaal niet. “Gelbe Karte”, gekscheerde Coucke naar de Duitse fans, om vervolgens als vanouds elke wedstrijdfase van luid en ludiek commentaar te voorzien. Algemene hilariteit toen de bus van Anderlecht arriveerde voor hun middagtraining, al bleef Coucke ver weg van zijn toekomstige club. De preses kreeg nog een cadeau uit handen van de KVO-sponsors. Een shirt met daarop gedrukt: “Bij Hein moet alles perfect zijn”. Natuurlijk kon Coucke erom lachen. KVO verloor met 5-2, maar de pret was er niet minder om. Veel is er op dat vlak voorlopig dus niet veranderd.

Zondag 7 januari

Geen wind vandaag, wel een uiterst verdraagbaar winterzonnetje in Murcia op het oefenkamp van KV Oostende. Met twee veelzijdige oefensessies, de ene al pittiger dan de andere, schotelde Adnan Custovic zijn jongens een stevige tweede trainingsdag voor. Hoewel de weersomstandigheden optimaal waren, had Ramin Rezaeian toch een muts op zijn hoofd. De Iraniër is dan wel een speciale vogel, toch leek zijn grijswitte puntmuts ons ietwat overdreven. De WK-ganger, die het in juni opneemt tegen Marokko, Spanje en Portugal, had het blijkbaar frisjes.

Veel personeelsproblemen zijn er op dit moment niet bij KVO, al bleef Musona opzij. De Zimbabwaan heeft last aan de enkel en trainde twee keer individueel. Tomasevic trainde in de voormiddag gedeeltelijk en bleef ’s middags binnen voor behandeling. De Montenegrijn neemt liever geen risico’s met de achillespees die hem al een tijdje zorgen baart.

Terwijl de groep zich in het zweet werkte, trok Luc Devroe naar Benidorm. Niet om op terras te hangen, wél om de volgende tegenstander van KVO te scouten. Racing Genk oefende in de badstad immers tegen Schalke 04, negen dagen voor de inhaalwedstrijd in de Versluys Arena. Algemeen directeur Patrick Orlans koos dan weer voor een lange wandeling. “Dat is mijn ding”, benadrukte de Oost-Vlaming, die wekelijks meermaals kilometers maalt op het strand in Oostende. Morgen wacht KVO een eerste oefenmatch in La Manga. Tegenstander is de Duitse traditieclub Stuttgart, met onder anderen Badstüber en Gomez in de rangen.

Zaterdag 6 januari

De eerste stagedag van KV Oostende in het Spaanse Murcia loopt op zijn einde. Voornaamste hoogtepunten: de terugkeer van Berrier bij de A-kern en die van Devroe tussen de palen.

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag en dus liet KV Oostende voor dag en dauw een buffet aanrukken op de vertrouwde Oostendse luchthaven. De laatste keer dat dit gebeurde, bracht het ochtendmaal evenwel ongeluk. Voor de afreis naar Marseille werd tijdens het ontbijt duidelijk dat het vliegtuig maar liefst vier uur vertraging zou oplopen en dus werden er die dag op de Internationale luchthaven Brugge-Oostende door de KVO-delegatie ook nog West-Vlaamse stovers verorberd. Geen middagmaal deze keer - om 9.30u maakte het volle vliegtuig zich zoals gepland los van de grond.

Na ruim twee uur vliegen en een busrit van honderd kilometer arriveerde het gezelschap in Hotel La Torre Golf Resort. Een vijfsterrenhotel omgeven door vakantiehuizen, met een golfbaan en wat oefenterreinen om de hoek. Na de lunch was het tijd voor de eerste training. De wind stond dermate strak in de Pinatar Arena, dat de omstandigheden moeiteloos aan het vertrouwde oefencomplex op De Schorre deden denken. Opvallendste gast was Franck Berrier: terug opgevist nadat hij naar de B-kern was verwezen en zichtbaar in de armen gesloten door zijn medemaats. De Fransman ging meteen tot het uiterste - hij moet straks opnieuw de patron van KVO worden.

In het zog van de spelersgroep en de staf reisde ook een delegatie medewerkers en bestuursleden mee naar Spanje. Met op kop sportief directeur Devroe - altijd in zijn nopjes op winterstages. Dat bleek toen hij samen met onder anderen clubdokter Chris Goossens en Wim De Meyer aan de rand van het oefenveld een verloren bal liet rondgaan. Wat begon met hooghouden, eindigde voor Devroe tussen de palen. De gewezen doelman ging als vanouds op doel staan staan zoals hij dat vroeger altijd voor Club Brugge, Sint-Niklaas en KVO gedaan heeft. De sportieve baas loopt op stage altijd rond in trainingspak en dat was maar goed ook - het bood Devroe net dat extra tikkeltje bewegelijkheid. Zijn optreden werd abrupt afgebroken door een telefoontje van een makelaar - een tafereel dat zich rond deze tijd van het jaar gemiddeld om de zeven minuten herhaalt.

Of Devroe morgen opnieuw zijn kunsten zal tonen, valt af te wachten. Oostende traint in ieder geval twee keer en moet hopen dat de wind iets minder strak staat dan dat dit vandaag het geval was.

