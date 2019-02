Peter Callant niet langer voorzitter van KV Oostende, Frank Dierckens neemt fakkel over TLB

18 februari 2019

Oostende Opvallende wissel in het bestuur van KV Oostende: Peter Callant is niet langer de voorzitter van de West-Vlaamse eersteklasser. Frank Dierckens, één van zijn ondervoorzitters van de club, neemt de falle over. Dat maakte KVO zonet bekend op de clubwebsite.

“Het voorzitterschap van KV Oostende heb ik altijd met volle inzet op mij genomen. Maar de voorbije weken is gebleken dat de combinatie met mijn functie als CEO van Callant Verzekeringen & Financieel Advies steeds zwaarder zou worden”, aldus Callant in een eerste reactie. “Frank Dierckens zal het laatste luik van de sanering binnen de club rond maken en kan daarna voortbouwen op de basis die we afgelopen jaar hebben gelegd. Ik moet hem bedanken dat hij de leiding wil nemen om die stap naar het volgende niveau te zetten. KVO zal altijd op mij kunnen blijven rekenen als sponsor. Zelf leg ik me nu opnieuw toe op de expansie van Callant Verzekeringen en Financieel Advies, waar we ook voor een nieuwe overname staan.”