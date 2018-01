Nieuwe sterke KVO-man Patrick Orlans: "Nu gaan we het eens doen zonder Marc" Tomas Taecke

Bron: Eigen berichtgeving 0 Florian Van Eenoo photonews Orlans met "de slimste president van Europa" op de nieuwjaarsreceptie. Oostende 't Is al de derde keer, Patrick Orlans (62) die zijn neus ophaalt voor Sporting Anderlecht. Liever wil hij KV Oostende na 1 maart in het post-Coucketijdperk een hand boven het hoofd houden: "Ik daag de sponsors en de supporters uit met de slogan: 'Ik blijf KVO.'"

Als Marc Coucke straks de deur uit wandelt, moet algemeen directeur Patrick Orlans KV Oostende onder het nieuwe bewind de weg tonen. De Oost-Vlaamse feestarchitect staat op zijn 62ste voor een hels karwei, namelijk in eerste instantie consolideren wat hij met de hulp van Coucke de voorbije jaren op poten heeft gezet. "Ik had liever geen telefoon gehad op 20 december (toen Coucke Orlans belde met het nieuws dat hij Anderlecht had gekocht, red.), maar toch ben ik er klaar voor. In Aalst en Lokeren hebben we ook Europees voetbal gespeeld zonder Marc Coucke. Hoewel het zonder hem nooit meer hetzelfde zal zijn, ben ik stevig genoeg om dit te dragen."

"De afspraak is dat ik de lead zal nemen en van Oostende een zeer stabiele eersteklasser moet maken. We zijn klaar om hetzelfde zonder Marc te presteren. Hij heeft nog nooit een doelpunt gemaakt. Marc gaf voorzetten en Luc (Devroe, red.) en ik hebben die met ons team afgewerkt. Met als gevolg een enorm spelerspotentieel op het veld én een ongelooflijk commercieel cijfer ernaast. Ja, het was leuker en gemakkelijker mét Marc. Neen, zonder hem zal dit niet allemaal wegvallen."

Verkopen

Sportief directeur Luc Devroe lijkt Coucke als eerste naar Anderlecht te volgen en andere vertrouwenspersonen zullen ongetwijfeld dezelfde weg inslaan. Orlans blijft dan weer met zekerheid in Oostende, waar hij, zoals Coucke het wil, de continuïteit moet garanderen. "Ik zit 27 jaar in het voetbal en sta voor de uitdaging van mijn leven. Toen ik bij Racing Club Heirnis Gent begonnen was, vroeg Constant Vanden Stock op mijn dertigste om naar Anderlecht te komen. Op mijn 40ste gebeurde dat opnieuw toen we Europees speelden met Eendracht Aalst. Twee keer heb ik geweigerd, dan zou ik zot zijn om het nu op mijn 62ste wel te doen."

"Liever daag ik de sponsors en de supporters van KVO uit met de slogan: 'Ik blijf KVO.' Nu gaan we het eens doen zonder Marc... Al zal dat niet simpel zijn. In geen enkel bedrijf kan je met de glimlach een schuld van 20 miljoen opbouwen als investering. Marc heeft ons kansen geboden: onze format en beleving zijn uniek. En die willen we nu handhaven en nog beter maken."

First things first, eerst moet KVO zo snel mogelijk overnemers vinden: "Gelukkig beschikken we nog tot 1 maart over de slimste 'president' van Europa. We zullen op een inventieve manier de club lokaal proberen te verankeren en daar heb ik alle vertrouwen in. Er zijn schulden, maar het zou voor Luc Devroe maar een koud kunstje zijn om die helemaal weg te werken. Spelers verkopen willen we evenwel niet, voor elke zakenman zal het niet moeilijk zijn om correct in te schatten wat hij in handen krijgt. Adverteren over de prijs gaan we niet doen: wie zijn zaak aan zijn kinderen verkoopt, vraagt ook minder dan aan een vreemde. De prijs zal dus fluctueren, maar belangrijker is dat we aan de juiste mensen verkopen."

Florian Van Eenoo photonews Patrick Orlans en Luc Devroe.