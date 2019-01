Marc Degryse interviewt KV Oostende-voorzitter Peter Callant: “Het nieuwe KVO is als bouwen aan de Sagrada Familia”

SK

24 januari 2019

06u30 0 Oostende Dát zou nog eens een stunt zijn – verzekeringsmakelaar Peter Callant (51) die in zijn eerste jaar als voorzitter van KV Oostende de finale van de Cup haalt. Maar behalve sportief succes wil Callant even graag een nieuwe ziel verankeren in de club – die van mensen die dezelfde waarden delen en willen bouwen aan het succes van KVO. Een never ending story, “zoals een ­kathedraal die nooit af is”.

Marc Degryse: “Wat wil je drinken, Peter? Een coupe’tje?”

Peter Callant: “Ik weet niet of champagne wel hoort, zo na een nederlaag in Moeskroen. Met een overwinning waren we gered, denk ik. Nu...”

Degryse: “Allez? Is de ontgoocheling zó groot?”

Callant: “Toch wel. Maar dat hoort zo, vind ik. ’t Is gewoon: we hadden een ongelooflijk goede stage achter de rug, waar de groep zichzelf corrigeerde op een aantal punten. Mijn verwachtingen voor de tweede ronde waren hoog. Ik had echt gedacht dat we iets zouden doen in Moeskroen. Daar heb ik niks van teruggezien... Dat stukje gemoedsrust is weer weg. En da’s niet oké, hé, Marc.”

Degryse: “Nog goed dat jullie begin december wonnen tegen ­Lokeren.”

Callant: “Ik kan je zó enkele wedstrijden opsommen waar we ­beter verdienden.”

Degryse: “Ja, maar dát was een zespuntenmatch. Stel je voor dat jullie die verliezen... Maar ik geloof nooit dat jullie moeten vrezen voor de degradatie.”

Callant: “We willen zo snel mogelijk gered zijn, om zo verder te kunnen bouwen aan het verhaal van KV Oostende – er is nog wel wat op te kuisen.”

