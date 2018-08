Laurens De Bock vecht bij KVO tegen vooroordelen: "Ik ga helemaal niet vaak op stap" Tomas Taecke

23 augustus 2018

08u36 0 Oostende Na een kort verblijf in Yorkshire is Laurens De Bock terug in België. De ex-verdediger van Club Brugge wil bij KV Oostende nu vooral matchen spelen: "Wat er over mij verteld wordt, is bijzaak. Mensen hebben altijd commentaar, terwijl ze mij niet kennen."

Lombaerts, Capon en Vanlerberghe hebben er aan de ontbijttafel een nieuwe vriend bij. Laurens De Bock (25) deed gisteren zijn intrede op de Schorre, daar waar hij KV Oostende straks van de nodige maturiteit en leiderschap moet voorzien. De nieuwe linkerflank wil na een voorlopig door omstandigheden mislukt verblijf bij Leeds United gewoon weer elke week voetballen: "Er waren verschillende mogelijkheden, maar KV Oostende is net wat ik zocht", aldus De Bock gisterenmiddag. "Bijna zat ik op het vliegtuig naar Jeruzalem. Beitar was concreet geïnteresseerd. Spelen in Israël zou een avontuur geweest zijn, maar nu ben ik, samen met mijn gezin, blij om opnieuw in België te zijn."

