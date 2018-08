Laurens De Bock na eerste training KVO: "Zat bijna op vliegtuig naar Jeruzalem" Tomas Taecke

22 augustus 2018

15u10 0 Oostende Met Laurens De Bock (25) haalde het nieuwe KV Oostende gisteren toch opnieuw een naam binnen. Veel heeft het evenwel niet gescheeld of de linksachter was in Israël aan de slag gegaan. "Ik zat bijna op het vliegtuig naar Jeruzalem, maar toch leek terugkeren naar België mij de beste oplossing."

Acht maanden na zijn vertrek richting de Engelse Championship trainde Laurens De Bock vandaag opnieuw voor het eerst op de Belgische velden. De linksachter tekende een huurcontract in Oostende, daar waar hij de kustploeg straks van extra maturiteit en kwaliteit moet voorzien na een voorlopig deels mislukt avontuur bij Leeds United. "Er waren verschillende mogelijkheden, maar KV Oostende is net wat ik zocht", aldus De Bock vanmiddag. "Bijna zat ik op het vliegtuig naar Jeruzalem. Beitar was concreet geïnteresseerd. Spelen in Israël zou een avontuur geweest zijn, maar nu ben ik samen met mijn gezin blij om terug in België te zijn."

Spierblessure

De Bock verhuisde vorige winter naar Leeds United, waar hij na een goeie start op het achterplan belandde. Na het ontslag van coach Christiansen zag de nieuwe manager Heckingbottom nooit een vaste waarde in De Bock, die op het einde van het seizoen ook nog kampte met een spierblessure. "De coach wou dat ik vertrok, maar werd in juni zelf ontslagen. Onder Bielsa moest ik vorige maand in principe niet vertrekken, maar na de komst van een nieuwe linksachter vond ik het toch beter om uitgeleend te worden. Bielsa heeft enorm veel uitstraling, het is alsof hij het voetbal heeft uitgevonden. Van zijn visie en filosofie heb ik veel opgestoken. Leeds was een avontuur op zich en ik heb het gevoel dat ik een stukje volwassener terugkom."

KVO mist wat autoriteit en leiderschap. "Ik heb niet de grootste mond, maar lig altijd goed in de spelersgroep en sla op tafel wanneer nodig. Nooit lag ik met iemand overhoop en iedereen heeft mij graag. Ik heb toch al iets meegemaakt en wat prijzen gepakt: hopelijk kan ik dit bij Oostende overdragen op de spelersgroep. Dat ik mijn reputatie wat tegen heb? Toen we vijf minuten kampioen waren met Club, heb ik één uitspraak gedaan die mij is blijven achtervolgen - 'Alle dagen zat!'. Het was ludiek bedoeld, maar de mensen maken daar hun eigen ding van. Nu wil ik voetballen en de rest is bijzaak."