KVO-spits Rajsel na zeven maanden blessureleed: “Werkloos zijn was veel erger” Tomas Taecke

22 februari 2018

14u53 0 Oostende Met zeven maanden vertraging kan voor de Union-sensatie van weleer Nicolas Rajsel (24) zijn hoofdstuk in eerste klasse beginnen. De vleugelspits van KV Oostende speelde maandag zijn eerste match bij de beloften en is daarmee volledig hersteld van zijn knieblessure: “Ik popel om mijn kwaliteiten te laten zien”.

Na zeven maanden revalideren is Nicolas Rajsel eindelijk fit. De vleugelspits realiseerde in het tussenseizoen een knappe transfer naar KV Oostende, maar in één van de eerste oefenmatchen sloeg het noodlot meteen toe. De Fransman met Sloveense roots scheurde op het veld van provincialer Oudenburg de voorste kruisbanden af tijdens de match tegen KSV Roeselare en moest zijn debuut in eerste klasse meteen uitstellen. Een klap voor Rajsel, maar ook voor KVO, dat zijn hoop had gevestigd in de flankaanvaller die de voorbije drie seizoenen telkens meer dan tien keer scoorde voor Union: “Het is geen gemakkelijke periode geweest, maar ook niet de moeilijkste in mijn carrière”, aldus het jeugdproduct van PSG. “Ik ben eerder al eens een half seizoen geblesseerd geweest en was mentaal gewapend voor deze revalidatie. Toen ik acht maanden werkloos was en geen club vond, was dat veel erger voor mij”.

Rajsel vond uiteindelijk in september 2014 onderdak bij Union en groeide uit tot één van de beste spelers in tweede klasse: “Net daarom was het zo jammer dat ik meteen zwaar geblesseerd raakte. Ik wou mijn kwaliteiten laten zien, maar kreeg daar de kans niet toe. Nochtans heb ik een uniek profiel in de selectie van KVO. Geen enkele andere speler lijkt op mij”. Na zeven maanden revalideren hervatte Rajsel maandag in het beloftenduel tegen AA Gent: “Die 45 minuten gaven mij een fantastisch gevoel, al ben ik nog geen honderd procent. Daarvoor heb ik nog wat matchen nodig. Ik mik op speelminuten in play-off II, al zal dat ook van de trainer afhangen. Hopelijk kan ik dit seizoen nog mijn kwaliteiten tonen."