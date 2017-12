KVO-debutant mag ballen oppompen en visitekaartjes sorteren op het clubsecretariaat: "Kompany is mijn grote voorbeeld" Mathieu Goedefroy

07u36 0

U kent hem nog niet maar daar komt straks wel verandering in, want Rocky Bushiri (18) mocht het voorbije weekend zijn debuut maken bij KV Oostende. Zijn basisplaats tegen KV Mechelen was een verrassing van formaat, niet in het minst voor de centrale verdediger zelf, die in het kader van zijn studies Sales Management ook nog een stage afwerkt op het KVO-secretariaat. Onze videoman mocht hem een namiddagje volgen tijdens zijn opmerkelijke bezigheden, en kwam met deze reportage terug. "Mijn grote voorbeeld is Vincent Kompany", aldus Bushiri vanop zijn bureaustoel. "Maar ik doe het rustig aan, stap per stap."

Rv