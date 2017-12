KV Oostende wil zijn tijd nemen: tientallen voorstellen op tafel Tomas Taecke

Oostende Nu Marc Coucke naar Anderlecht is vertrokken, heeft KV Oostende nood aan een nieuwe eigenaar. De jongste dagen regende het in de Versluys Arena voorstellen om de club over te nemen, maar geen daarvan is concreet. De kustploeg zal zijn tijd nemen om alles grondig door te lichten. Vandaag hoeft er dan ook vanop Couckes persconferentie in het Astridpark geen nieuws verwacht te worden.

De nabije toekomst van Anderlecht is in grote lijnen vastgelegd, maar hoe moet het straks verder met KV Oostende? Wie wordt binnen afzienbare tijd de eigenaar van de club en op welke manier kan Coucke erover waken dat zijn ‘weireldploegsje’, waarin hij ongeveer 20 miljoen euro heeft geïnvesteerd, in goeie handen komt? Enkele dagen na het vertrek van de voorzitter bereikten intussen tientallen voorstellen Coucke en KVO, waaronder ook dat van City Football Group, die onder andere Manchester City en New York City FC in handen heeft. De onderneming die wereldwijd de hand probeert te leggen op tientallen voetbalclubs, heeft nu ook zijn oog laten vallen op Oostende.

KVO wil niet overhaast te werk gaan en zal de komende tijd alle voorstellen grondig doorlichten. Doordat Coucke pas vanaf februari mag handelen bij Anderlecht, heeft Oostende best wel wat tijd om zich over de vele opties te buigen. Op dit moment is er niets concreet en wordt er geen enkele piste van nabij onderzocht. Zo hoeft er dus vandaag op Couckes persconferentie in Anderlecht geen concreet nieuws over de toekomst van KV Oostende verwacht te worden.