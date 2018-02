KV Oostende neemt geen risico: optie in contract Milic wordt gelicht Tomas Taecke

20 februari 2018

08u42 0 Oostende KV Oostende zal de optie in het aflopende contract van Antonio Milic lichten. Zo ligt de 23-jarige verdediger, die de interesse van Anderlecht geniet, nog vast tot 2019 en kan hij na dit seizoen niet gratis vertrekken naar een andere club.

Eigenlijk is het de meest logische zaak ter wereld. KV Oostende dat de neiging heeft om de optie in het contract van Antonio Milic voor 31 maart te lichten. Zo zou de Kroaat niet langer transfervrij zijn na dit seizoen en voorkomt KVO (en het geïnteresseerde Anderlecht) dat Milic vanaf 1 april zomaar gratis bij een derde club kan tekenen. Op de slotdag van de wintermercato leek de Kroaat op weg naar Anderlecht, maar na consultatie bij de KBVB lieten Anderlecht en Oostende, de toekomstige en huidige club van voorzitter Marc Coucke, de transfer varen wegens ‘te gevoelig’.

Als Anderlecht Milic na dit seizoen alsnog wil inlijven, moet er na het lichten van de optie in zijn contract in principe dus wel een transfersom betaald worden. Het is nog de vraag hoe hoog die som zou liggen aangezien Coucke vanaf zaterdag de plak zwaait bij paars-wit. Milic werd in 2014 voor 500.000 euro overgenomen van Hajduk Split en geniet interesse uit meerdere buitenlandse competities. Het is aannemelijk dat buitenlandse clubs alvast een pak meer zullen betalen dan Anderlecht. Afwachten of Coucke in de volgende transferperiode de gevoelige transfer wél aandurft en hoe de financiële constructie rond de overgang van Milic er dan wel zou uitzien. KVO kan ook de optie in het contract van Siebe Van der Heyden lichten, maar zal dat mogelijk niet doen. Akpala is dan weer einde contract en zal zo goed als zeker geen nieuw voorstel krijgen.