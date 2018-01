Kapitein Siani verruilt de Oostendse voor de Antwerpse haven DMM

31 januari 2018

19u21

Bron: Belga 0 Oostende Sébastien Siani verlaat KV Oostende na vijf jaar. De 31-jarige Kameroener, aanvoerder bij KVO, zette zijn handtekening onder een contract van 2,5 jaar bij Antwerp. Dat hebben beide clubs woensdag bekendgemaakt.

De verdedigende middenvelder heeft zo de transfer beet "waar hij al sinds deze zomer op wachtte", aldus KV Oostende. In januari 2013 deed Siani zijn intrede bij de kustploeg. Enkele maanden later loodste hij KVO opnieuw naar de hoogste divisie. Siani moet Antwerp, dat eerder op de dag met Tino-Sven Susic al een middenvelder strikte, aan een ticket voor Play-off I helpen. Momenteel is de Great Old vijfde in de stand.

Siani kreeg een eerste profcontract bij Anderlecht, waar hij niet kon doorbreken. Na uitleenbeurten bij Zulte Waregem, Union, STVV en Brussels, werd hij definitief overgenomen door die laatste club. Toen zijn contract er begin 2013 werd ontbonden, haalde KV Oostende hem binnen. Met Kameroen, onder leiding van Hugo Broos, won Siani in 2017 de Africa Cup.

KV Oostende haalde met Aristote Nkaka al een nieuwe verdedigende middenvelder binnen. De 21-jarige Belgische belofteinternational komt over van Excel Moeskroen, waarvoor hij dit seizoen 17 wedstrijden speelde. Nkaka, die zijn jeugdopleiding bij Club Brugge kreeg, ondertekende een overeenkomst tot 2022.