Kamagurka en Martin Heylen, de twee bekendste KVO-fans, laaiend enthousiast: "Verheyen en Van der Elst, dat gaat vonken geven!"

25 april 2018

17u05 1 Oostende Gert Verheyen wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van KV Oostende. Het is de eerste club die de 47-jarige ex-Rode Duivel zal trainen en hij wordt hierbij bijgestaan door zijn goede vriend en voormalig ploegmaat Franky Van der Elst (56). Wij polsten naar de mening van de twee bekendste supporters van de 'Kustboys': Kamagurka en Martin Heylen.

Cartoonist Kamagurka, trouwe supporter van KV Oostende, is opgetogen over het nieuwe trainersduo: "De combinatie Gert Verheyen en Franky Van der Elst gaat volgens mij vonken geven. Verheyen heeft al fantastisch werk verricht als Bondscoach van de U19 en de ervaring die hij mist op clubniveau, vult Franky Van der Elst perfect aan. Het is gewoon een leuk duo dat een goede sfeer gaat creëren. Chapeau voor Peter Callant dat hij dit voor mekaar heeft gekregen."

Toch vindt de West-Vlaming het jammer dat huidig trainer Adnan Custovic hierdoor plaats moet ruimen: "Hij heeft het eigenlijk helemaal niet slecht gedaan. Ik denk dat hij een beetje slachtoffer is geworden van het vertrek van Marc Coucke, dat toch wat gespeeld heeft in de kopjes van de spelers. Sommigen hebben de laatste wedstrijden er de kantjes van afgelopen terwijl KV Oostende juist bekend staat voor zijn werklust en enthousiasme."

Over de ambities van KV Oostende voor volgend jaar is Kamagurka kort en duidelijk: "Play-off 1 halen en winnen tegen Anderlecht", lacht hij.

Ook Martin Heylen is enthousiast over de aanstelling van de twee ex-Rode Duivels. "Ik vind het een verfrissende keuze. Het is mooi dat een beloftevolle Belgische trainer bij onze club de kans krijgt om zich te bewijzen. Ik ken Verheyen vooral als een goede voetbalanalist die nooit de slimste wil zijn, maar dat vaak wel is. Hij heeft zeker de kwaliteiten om een goede trainer te worden en zeker geruggesteund door een sluwe vos als Franky Van der Elst."

"We mogen natuurlijk niet vergeten wat Adnan Custovic heeft gedaan voor de club", gaat Heylen verder. "Hij kon het doemscenario vermijden en heeft gezorgd voor het behoud. Weet je, de club heeft dit jaar zo een woelige periode gekend dat het gewoon moeilijk is om met dezelfde trainer een nieuwe start te nemen."

Frisse wind, verse vis.

Lekker.



De combinatie Verheyen - Van der Elst is volgens de 62-jarige Oost-Vlaming ideaal. "In een teamsport is het belangrijk dat spelers zich kunnen wegcijferen voor het belang van de ploeg. Het duo waarover we spreken waren in hun carrière altijd echte teamspelers . Dat accent zullen ze zeker proberen te leggen. Het is volgens mij hun grootste troef.", besluit de sympathieke TV-maker.

