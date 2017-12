IN BEELD: Coucke bij KVO, van patroonheilige tot lid spionkop mvdb

19u06 0 BELGA Na een prima seizoensbegin in september 2016 riepen de KVO-supporters Coucke uit tot patroonheilige van de Kustboys. Oostende Marc Coucke kwam in 2013 aan boord bij KV Oostende en werd hoofdaandeelhouder van de Kustboys. De ploeg was dringend op zoek was naar nieuwe sponsors om in eerste klasse te kunnen blijven.

Dankzij de miljoenen van Coucke kwamen toppers als Franck Berrier, Fernando Canesin en Jordan Lukaku naar de kust. Het stadion werd verbouwd en sportief deed de ploeg het in de jaren nadien onverwacht goed. Vorig seizoen verloor KV Oostende nog de bekerfinale.

(foto loopt verder onder de tekst)

BELGA Coucke in 2013.

BELGA Coucke in 2015.

Photonews Coucke op de KVO-hoofdtribune, foto uit 2015.

Martin Defour Opmerkelijk: de moeder van een profvoetballer die na de nederlaag van haar zoon meeviert met de tegenpartij. Christ’l Hautekeete, mama van Anderlecht-verdediger Olivier Deschacht, deed het in augustus 2015 na de 3-1-zege van KV Oostende tegen paars-wit. Hautekeete behoort al jaren tot de vriendenkring van Marc Coucke, met wie ze een dag eerder nog op een benefiet was. En dus zag ze er geen graten in om samen met Coucke schlagers te zingen in de vipruimtes van het stadion.

Photo News Coucke in 2015.

BELGA Coucke doet mee aan Rode Neuzen Dag, foto uit november 2016.

BELGA Coucke in mei 2017.

Dit seizoen loopt het echter minder goed, al bleef de ondernemer geloven in beterschap. Hij stond de laatste weken steevast in de spionkop om zijn team vooruit te schreeuwen. Dat deed hij voor het eerst op 24 oktober. Na de desastreuze competitiestart ruilde hij zijn vaste plek in de hoofdtribune en mengde zich tussen de KVO-spionkop. Samen met de die-hards schreeuwde hij de Kustboys weg van de laatste plek. Tegen Charleroi werd het 3-0 na een hattrick van Brecht Capon. Het was meteen de eerste thuiszege in seizoen 2017-2018. (foto boven en hieronder)

BELGA

BELGA

Photo News Coucke tussen de bezoekende fans op Daknam in Lokeren.