Hugo Broos wordt technisch directeur bij KV Oostende Tomas Taecke

01 maart 2018

08u21 23 Oostende KV Oostende verrast vandaag met Hugo Broos (65) als technisch manager. De Africa Cup-winnaar van 2017 slaat zo een volledig nieuwe weg in, al zal hij in die uitdaging bijgestaan worden door Johan Plancke. Die komt over van Roeselare.

't Is niet Philippe Bormans (ex-STVV) of Sven Jaecques (Antwerp) die rond de middag de oprijlaan van Domein De Cellen in Oostkamp zal oprijden, maar wel Hugo Broos. Op de site waar nieuwe voorzitter Peter Callants verzekeringsbedrijf gevestigd is, presenteert KV Oostende vanmiddag de 65-jarige trainer als nieuwe sportieve baas. Broos moet in het tussenseizoen de transfers van KVO een eerste keer in goede banen leiden, voor hem een primeur na zijn rijkgevulde loopbaan als oefenmeester.

Met de steun van Plancke

Broos krijgt als opvolger van de naar Anderlecht vertrekkende Luc Devroe daarin de steun van Johan Plancke, al loopt de afwikkeling van diens contract bij KSV Roeselare iets stroever dan verwacht. Plancke heeft de ervaring en dossierkennis die Broos nog niet heeft en moet de weliswaar ervaren voetbalmens vanuit een functie in de dagelijkse werking van KVO ondersteunen. Zo zal de sterke man van Roeselare, die de contacten bij de KBVB en de Pro League heeft, zich als ex-makelaar en ervaren manager ontfermen over de afhandeling van de contracten en Broos bijstaan aan de onderhandelingstafel. Broos en Oostende bereikten begin deze week een akkoord, gisteren en vandaag worden de laatste punten en komma's in de overeenkomst gezet. Een overeenkomst die tot stand kwam onder het goedkeurend oog van Marc Coucke en Luc Devroe.

Het nieuwe KV Oostende wil zich duidelijk lokaal verankeren en dan is de keuze voor Broos op zich begrijpelijk. De ex-trainer van Club Brugge en Anderlecht woont in de Jabbeekse deelgemeente Varsenare op amper twintig minuten rijden van De Schorre en de Versluys Arena. De ex-bondscoach van Kameroen werd na Africa Cup-winst begin december ontslagen en hoefde klaarblijkelijk niet al te lang na te denken over deze carrièrewending. Enkele andere buitenlandse opties werden prompt van tafel geveegd.

Hoe de functie van Broos exact zal worden ingevuld, valt af te wachten. Zo is de vraag of hij zich als sportieve baas volledig afzijdig zal houden van het trainerschap, dan wel of hij op termijn toch naar Engels model ook in de kleedkamer een rol zal spelen. Daar ligt Adnan Custovic nog tot 2019 onder contract als hoofdtrainer. De Bosniër slaagde dan wel in zijn missie om het behoud te verzekeren en haalt recent goeie resultaten, zo stevig zit hij na een wisselvallig seizoen volgens intimi nog niet in het zadel.

Kleedkamer opkuisen

Op korte termijn wacht Broos alvast een serieuze opdracht. Zo moet de kleedkamer van Oostende dringend opgekuist worden. Dit seizoen zorgden veel overbodige en ongelukkige spelers van in de voorbereiding tot op vandaag voor onrust. Hetzij door het uitblijven van een transfer of door het onevenwicht op de loonschaal. Jali is sowieso einde contract, maar ook jongens als Conte, Musona en jeugdspelers die bij KVO weinig toekomst hebben, kunnen de club maar beter verlaten. Ook de contractsituatie van stoorzender Berrier moet bekeken worden.

Dat Broos daarbij de steun van Plancke, algemeen directeur Orlans en op korte termijn mogelijk zelfs nog van Luc Devroe zal genieten, spreekt voor zich.