Hugo Broos sportief directeur? Dit heeft hij al op zijn palmares staan Wouter Devynck

01 maart 2018

06u00 20

Een goedgevulde trainerscarrière met ook wel wat exotische tussenstations, ja. Fulltime sportief directeur? Neen, die functie (die hij nu krijgt bij KV Oostende) had Hugo Broos nog niet op zich genomen. Al zat het er wel aan te komen, de rode draad doorheen zijn trainersloopbaan is dat de Humbekenaar altijd maar weer werd genoemd in die functie. In 2009 kwam het er ook een heel klein beetje van. Toen Broos als trainer aan de slag ging bij Trabzonspor, kreeg hij als titel Technisch Directeur mee. Maar nu is het dus voor echt.

1988-1991 RWDM

Als hij in juni 1988 bij Club zijn schoenen aan de haak hangt, lijkt hij in Brugge meteen te kunnen doorgroeien tot Technisch Directeur. Alleen worden die plannen nooit concreet uitgewerkt. Dus wordt het een eerste job als trainer bij RWDM onder TD Paul Van Himst. Na een nederlaag tegen... Club op de slotspeeldag, volgt een degradatie. Zonder Van Himst en als fulltime hoofdtrainer promoveert Broos het seizoen daarna meteen terug.

1991-1997 Club Brugge

Na drie jaar RWDM volgt Broos Leekens op bij Club. Al in zijn eerste seizoen maakt hij blauw-zwart kampioen. In 1995 loodste Broos zijn team naar bekerwinst. Een jaar later pakt hij zelfs de dubbel. In zowel 1992 als 1996 wordt hij uitgeroepen tot Trainer van het Jaar.

1997-2002 Moeskroen

Onder Broos groeit Moeskroen, dat het seizoen ervoor als promovendus als derde eindigde, verder uit tot een subtopper. In 2002 halen ze de bekerfinale, maar die gaat met 3-1 verloren tegen Club Brugge.

2002-februari 2005 Anderlecht

Na Club gaat Broos ook die andere ex-topclub van hem trainen. In zijn tweede seizoen paars-wit lanceert hij Vincent Kompany, pakt hij zijn derde titel en wordt hij ook voor de derde keer verkozen tot Trainer van het Jaar. Eén maand na de winterstop wordt hij in zijn derde seizoen voor het eerst in zijn carrière ontslagen.

2005-februari 2008 RC Genk

Die schandvlek wist hij uit met een vijfde plaats en een titel als vice-kampioen bij RC Genk. Voor de vierde keer wordt hij verkozen tot Trainer van het Jaar. Het derde en laatste seizoen is er te veel aan, in februari gaan Broos en RC Genk ‘in onderling overleg’ uit elkaar.

December 2008-2009 Panserraikos

In zijn eerste buitenlands avontuur slaagt hij er in om met een contract van zes maanden het Griekse Panserraikos in eerste klasse te houden.

2009-november 2009 Trabzonspor

Meteen daarna volgt een tweede buitenlands avontuur. Bij Trabzonspor wordt hij aangekondigd als Technisch Directeur. «Ik ben verantwoordelijk voor alles rond de ploeg, maar een echte TD ben ik niet», klinkt het. «Het is net iets meer dan trainer, maar ik zal vooral op het veld staan.» Eind november wordt hij ontslagen na de vijfde nederlaag van dat seizoen.

2010-2011 Zulte Waregem

Na een periode van bijna één jaar zonder club, volgt hij eind oktober 2010 bij Zulte Waregem de ontslagen Bart De Roover op. Maar zijn contract van 1,5 jaar zal hij niet uitdoen. In mei 2011 al wordt de samenwerking beëindigd.

2011-2012 Al-Jazira Club (assistent)

Bij Al-Jazira Club vervult hij voor het eerst de rol van assistent. Van Frank Vercauteren, die destijds bij Anderlecht zelf de assistent was van Broos. In maart 2012 werden ze samen aan de deur gezet.

2014-september 2014 JS Kabylie

Het Algerijnse avontuur is van het begin gedoemd. Amper twee maand na zijn aanstelling, overlijdt zijn Kameroense spits Albert Ebossé nadat hij een steen op het hoofd krijgt van woedende fans. Eind september geeft Broos zijn ontslag, onder meer omdat de voorzitter zich te veel mengt.

November 2014– februari 2015 NA Hussein Dey

Twee maand later trekt hij opnieuw naar Algerije, maar al in februari 2015 stapt hij op nadat agressieve supporters de spelers belagen op training.

2016-2017 Kameroen

Zijn grootste succes als trainer. De eerste keer bondscoach en meteen wint hij de Africa Cup. Zo wordt hij ook de eerste Belgische trainer die een prijs kan pakken op een internationaal toernooi sinds 1920. Als er geen kwalificatie volgt voor het WK, valt het mondeling akkoord voor een contractverlenging in het water.