Gert Verheyen weg bij KV Oostende zónder opstapvergoeding: “Ik wil geen euro waarvoor ik niet werkte” TTV

07 maart 2019

06u29 0 Oostende Gert Verheyen is niet langer coach van KV Oostende. De debuterende coach wou aanvankelijk nog de reguliere competitie rondmaken, maar heeft zelfs daar de moed niet meer voor. Een opvallende beslissing van Verheyen, die nog ruim twee jaar onder contract lag en geen opstapvergoeding meegraait.

Negen maanden na zijn aanstelling gooit Gert Verheyen de handdoek bij KV Oostende, waar hij nooit echt gelukkig is geweest. Na een frustrerend seizoen was zaterdag de ontgoochelende wedstrijd tegen Waasland-Beveren (1-1) - de tiende op rij zonder zege - de spreekwoordelijke druppel. Maandag gaf Verheyen in een gesprek met technisch directeur Hugo Broos en manager Patrick Orlans aan dat hij het na speeldag 30 voor bekeken zou houden. Eén training later besloot hij meteen op te stappen. Dinsdag arriveerde Verheyen na twee vrije dagen met een lang gezicht op de club. Daar liet hij zijn spelers een wedstrijdje spelen, zonder hen toe te spreken. Om vervolgens de middagtraining te annuleren. Na die laatste training bracht hij Broos op de hoogte van zijn beslissing om per direct op te stappen. “Dinsdag voelde ik op training meteen dat het voorbij was”, aldus Verheyen. “Dan moet je de spelers ook niets meer wijsmaken of een bepaalde rol gaan spelen. Als er één ding is wat ik niet kan, dan is het ‘doen alsof’. Na tegenslagen moet je vroeg of laat zuurstof krijgen, maar dat was op de duur niet langer het geval. Dan ga je kijken wat het beste zou zijn voor de spelersgroep en de club. Als zij mij niet ontslaan, dan stap ik zelf op.”

Zo geschiedde. Oostende hoeft zelfs geen ontslagvergoeding te betalen. De beslissing van Verheyen - niet voor het geld kiezen of wachten tot hij ontslagen wordt - is in deze tijden op zijn zachtst gezegd moedig. “Ik wil geen euro waarvoor ik niet heb gewerkt”, klonk het gisteren.

In afwachting van een nieuwe trainer zal Hugo Broos naar Engels model als interim-coach fungeren. Bedoeling is dat T2 Franky Van der Elst en T3 Patrick Creemers het voornaamste veldwerk in handen pakken en dat de sportief directeur als een soort manager de beslissingen neemt en de matchen leidt. Intussen moet Broos op zoek naar een opvolger... voor zichzelf. Liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een shortlist is er nog niet aangezien KVO tot voor maandagavond het volste vertrouwen had in Verheyen.

Ook Broos voor spiegel

Potentiële kandidaten zijn ongetwijfeld Glen De Boeck, Yannick Ferrera of Sven Vandenbroeck, die in 2017 samen met Broos de Africa Cup won en straks afscheid neemt als bondscoach van Zambia. Hein Vanhaezebrouck lijkt net als Frank Vercauteren onhaalbaar. In elk geval is het weinig opportuun dat Broos volgend seizoen definitief terugkeert als hoofdtrainer in het Belgische voetbal.

Rest de vraag in hoeverre Gert Verheyen verantwoordelijk was voor de malaise bij KVO, dat sowieso gebukt gaat onder de zware erfenis van Coucke. Binnenskamers klinkt het dat de openhartige ex-analist té eerlijk is als coach. Geen goeie people manager. Dat zijn negativisme flink afstraalde op de groep, die maar weinig motivatie vond bij haar T1. Anderzijds was de kwaliteit van de trainingen en de matchen vaak zo schrijnend, dat het lijkt alsof geen enkele trainer dit Oostende naar de linkerkolom had kunnen voeren. “Als er geen vijf versterkingen komen, is Oostende volgend jaar wat Lokeren nu is”, foeterde Verheyen, die wel geliefd was als coach, zaterdag nog. Vanuit die optiek mag ook Broos voor de spiegel staan. Naast de dure miskopen Guri en Ondoa en de goedkopere Sakala is hij er niet in geslaagd een evenwichtige, slagkrachtige groep samen te stellen. Intimi en betrokkenen houden bijgevolg nu al hun hart vast voor wat de zomermercato betreft. Als die cruciale transferperiode geen voltreffer wordt, kan de voorspelling van Verheyen wel eens waarheid worden.