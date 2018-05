Gert Verheyen voorgesteld bij KVO: "Strijdvaardig om te bewijzen dat het zonder Coucke kan" Tomas Taecke

24 mei 2018

12u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oostende Niets dan positivisme vandaag in de Versluys Arena, waar kersvers hoofdtrainer Gert Verheyen samen met zijn assistent Franky Van der Elst aan het begin van een nieuw tijdperk voor KV Oostende werd voorgesteld: "Als analist heb ik meer geleerd dan als voetballer."

Geflankeerd door voorzitter Peter Callant, sportief directeur Hugo Broos en zijn assistent Johan Plancke maakten Gert Verheyen en Franky Van der Elst vol goesting hun intrede bij KV Oostende. Beide ervaren voetbalmensen staan om uiteenlopende redenen voor een nieuwe uitdaging in hun trainerscarrière.

"Ik ben heel blij en fier dat ik hier als hoofdtrainer aan de slag kan", aldus Verheyen. "Ik heb nooit aan carrièreplanning gedaan en heb dus ook mezelf een beetje verrast. De voorbije vijf jaar ben ik geëvolueerd van analist die ook jeugdtrainer was naar een trainer die ook nog analist was. Dat ik nu elke dag op het veld zal staan, schrikt mij niet af. Zo is het idee om hoofdtrainer te worden net ontstaan. Vroeger was ik blij dat de tien dagen bij de nationale ploeg voorbij waren, maar hoe langer hoe meer vond ik het spijtig om de jongens te moeten laten gaan."

Verheyen en Oostende starten de voorbereiding op 19 juni. "We staan enerzijds te popelen, maar anderzijds is er ook nog wat werk. Niet alleen wat de invulling van de kern betreft, maar we hebben ook tijd nodig om helemaal klaar te zijn. Het is de eerste keer dat ik aan een voorbereiding start en dus moet er nog veel worden afgesproken en moeten er nog veel gesprekken worden gevoerd."

"Wat voor trainer ik zal zijn? Er moet natuurlijk kwaliteit zijn, maar voor mij zijn twee dingen heel belangrijk. Houding en verstandhouding. Hoe de speler zich presenteert en hoe we met elkaar omgaan. Die dingen resulteren in presteren en uiteindelijk in resultaten of geen resultaten. Als dat allemaal heel goed zit, volgt de rest wel. Ik heb er vertrouwen in dat er voldoende aanwezig zal zijn om mee te doen voor play-off 1. Zoals er dit seizoen bij KVO werd samengeleefd…, dat is niet mijn idee hoe een groep moet functioneren. Daar is er een grote marge. Hoe we dat doen? Op dag één iedereen op zijn plichten wijzen. En als er mannen zijn die daarin niet meewillen, dan moeten ze dat maar zeggen. Dit neemt niet weg dat ik hen ook vrijheid geef, want dat heb ik bij de U19 gedaan. We hebben daar nooit problemen mee gehad, omdat de afspraken duidelijk waren."

Geen onemanshow

Nog voor hij zijn eerste officiële wedstrijd achter de rug heeft, lijkt Verheyen als hoofdtrainer bij het grote publiek al een doorslaand succes. "Als voetballer heb ik altijd moeten vechten tegen de perceptie dat ik niet kon shotten. Nu is het omgekeerd en moet ik bevestigen. Ik denk dat het in beide gevallen op hetzelfde neerkomt. In alles wat ik ooit gedaan heb, heb ik alleen maar keihard mijn best gedaan. De combinatie van het trainerschap bij de KBVB en twaalf jaar als analyse heeft mij hier gebracht. Die twaalf jaar als analist mag je niet onderschatten, want daarin heb ik meer geleerd dan in die twintig jaar als voetballer. Nu is het de bedoeling om KVO succesvol te maken met de mensen die hier aan tafel zitten. We zullen onszelf opofferen voor deze club. Het wordt geen onemanshow. We zijn absoluut in strijdmodus om de perceptie tegen te gaan dat het na het vertrek van Coucke bergaf zou gaan."

Van der Elst stopt definitief als hoofdtrainer

In het zog van Gert Verheyen werd ook zijn assistent Franky Van der Elst vandaag voorgesteld bij KV Oostende. De 'Fox' gaf te kennen dat zijn loopbaan als hoofdtrainer definitief voorbij is. "Ik heb dit gewoon afgesloten. Ik ben 16 of 17 jaar hoofdtrainer geweest en na de laatste keer (bij KSV Roeselare, red.) heb ik voor mezelf beslist dat ik het niet meer wil. Ik heb dit nooit uitgesproken, maar nu doe ik dat wel. Als ik mijn ding kan doen bij Gert, is dat voor mij ok. Wél met de ambitie om als hulptrainer maximaal te ondersteunen. Het ligt misschien ook in mijn persoon dat ik niet per se op de voorgrond hoef te staan, maar dit heeft ook veel met Gert, zijn persoon en onze relatie te maken."

Als het van Van der Elst afhangt, is Verheyen de geknipte figuur om bij KVO 3.0 na het vertrek van Coucke voor de continuïteit te zorgen. "Om te beginnen is Gert iemand die het spel heel goed ziet. Hij kan goed analyseren, maar doet daar ook iets mee. Ook in de omgang met de spelers is hij heel sterk. Dit maakt dat hij voldoende kwaliteiten heeft om het te maken. Laat ons hopen dat het lukt, want er zullen natuurlijk ook moeilijke momenten komen. Dan is het aan mij en de rest van de staf om zo goed mogelijk te helpen. Ik heb 200 procent vertrouwen in Gert."