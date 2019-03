Gert Verheyen stapt op bij KV Oostende, Hugo Broos neemt voorlopig over TTV TLB en YP

Gert Verheyen is niet langer coach van KV Oostende. Gisteravond besloot de trainer van de kustploeg er de brui aan te geven na een tegenvallend seizoen, waarin KVO nu al tien keer op rij niet meer kon winnen. Voorlopig neemt technisch directeur Hugo Broos in samenwerking met Franky Van der Elst de trainingen over van Verheyen, die maandag in een overleg met voorzitter Frank Dierckens en algemeen manager Patrick Orlans al tot het besluit was gekomen na de reguliere competitie een punt te zetten achter zijn periode bij de club.

Twee dagen na die overeenkomst komt Verheyen op zijn stappen terug. Gisteren besloot hij KVO per direct en definitief te verlaten en in onderling overleg een einde te maken aan zijn driejarige verbintenis aan zee. Afwachten of de kustploeg dit seizoen nog een nieuwe trainer zal aanstellen, die straks in play-off 2 het seizoen alsnog wat glans moet proberen te geven. (Lees verder onder de foto)

Veertiende plaats

Onder het bewind van de gewezen Rode Duivel kende Oostende dit seizoen weinig succes in de competitie. Na 28 speeldagen staat het team veertiende met 27 punten. Vorig weekend verzekerde de club zich met een gelijkspel tegen Waasland-Beveren (1-1) van het behoud in 1A. Voor Oostende was het al de tiende competitiematch op rij zonder zege. In de beker van België presteerde Oostende beter. Pas in de halve finale bleek AA Gent (na strafschoppen) te sterk. Oostende speelt in de reguliere competitie nog op het veld van AA Gent (zondag) en thuis tegen Anderlecht (17 maart).

Hugo Broos trainde in zijn loopbaan een hele resem aan teams. Hij begon zijn trainerscarrière bij RWDM in 1988 om dan vervolgens aan de slag te gaan bij Club Brugge (1991-1997), Excelsior Moeskroen (1997-2002), Anderlecht (2002-2005), Genk (2005-2008), Panserraikos (2008-2009), Trabzonspor (2009), Zulte Waregem (2010-2011) en de Algerijnse club JS Kabylie (2014) en NA Hussein Dey (2014). In 2011-2012 was de voormalige verdediger assistent van Franky Vercauteren bij Al-Jazira. Hij trainde ook de nationale ploeg van Kameroen, waarmee hij in 2017 de Africa Cup won. Hugo Broos kreeg de erkenning als ‘Trainer van het Jaar’ in 1992, 1996, 2004 en 2007, toen hij met respectievelijk Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk de Belgische top coachte.

