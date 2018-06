Gert Verheyen opgetogen na eerste training bij KVO: "Ik kijk nu anders naar het WK" Tomas Taecke

19 juni 2018

15u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oostende De kop is eraf voor Gert Verheyen, die dinsdagochtend voor het eerst op het oefenveld stond bij KV Oostende: “Als ik nu naar het WK kijk, zie ik 22 pionnetjes en een bal. Het dringt niet zo goed door”, gaat de nieuwe coach helemaal op in zijn nieuwe bezigheid.

“We zijn al wekenlang aan de slag, maar eindelijk mag ik doen wat ik het liefst doe." Om maar te zeggen hoe blij Gert Verheyen was toen hij vandaag eindelijk het oefenveld kon betreden. Met Franky Van der Elst aan zijn zijde leidde de ex-bondscoach van de nationale U19 voor het eerst een veldtraining bij een club, al was dat voor hem ook niet zó speciaal: “Bij de nationale jeugd was het telkens voor een tiental dagen dat ik training gaf, dus dit is niet nieuw. Dat zal na 14 dagen, een maand of hopelijk een heel seizoen anders zijn (lacht). Het niveau was zoals ik verwacht had. Dit was heel fatsoenlijk en dus ben ik tevreden."

(lees onder de foto verder)

En Verheyen voerde meteen enkele wijzigingen door, al hoeft dat voor hem niet zoveel te betekenen: “Elke trainer heeft zijn eigen ideeën. Het uitgangspunt bij veranderingen is niet per se discipline, al zullen er toch wel wat regels komen. Maar we willen het ook gezelliger maken. Een maand geleden zijn we hier rondgegaan en kwam ik toch terug met een vol A4-papiertje (grijnst). Niet dat alles hier slecht was, maar we hebben het wat aangenamer gemaakt." Zo werd de kleedkamer opgefrist en moesten de lange eettafels in het spelershome plaatsruimen voor tafels van zes of van vier, bevorderlijk voor de gesprekken en de groepssfeer.

Wat de spelerskern betreft, is Verheyen allesbehalve ontevreden. KV Oostende moet het dan wel met een beperkter budget zien te doen, toch is Verheyen optimistisch: “We zoeken nog een keeper en een centrale verdediger. Daarnaast zijn we afhankelijk van wat er nog zal gebeuren. Als Gano bijvoorbeeld vertrekt, halen we er nog een aanvaller bij. Lombaerts en Gano? Zij moeten in principe weg, maar zullen wel nog ingezet worden zolang ze geen nieuwe club hebben gevonden. Tot er iets getekend is, zijn zij volwaardige spelers van KVO."

(lees onder de foto verder)

Verheyen ruilde zijn job als analist in voor de opslorpende job van hoofdtrainer in clubverband: “Ik heb al naar het WK gekeken, maar het dringt niet zo goed door. Ik zie 22 pionnetjes met een bal, maar kijk niet zoals anders." En ook de woelige transferperiode is nieuw voor de gewezen bondscoach: “Het is de eerste keer dat ik dit meemaak. En dan zeg je: “Wat is dat allemaal?”. Het is dan wel mijn job niet, toch hoor ik alles van Hugo (Broos, red.)."