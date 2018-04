Gert Verheyen (47) is de nieuwe trainer van KV Oostende: "Het kriebelde al even om bij een club aan de slag te gaan" Tomas Taecke

25 april 2018

👉 https://t.co/7MFxRpROPt pic.twitter.com/xOWlOkXxjX KV Oostende(@ kvoostende) link Oostende Een verrassing is het niet, maar Gert Verheyen (47) is de nieuwe trainer van KV Oostende. Vandaag werd de afscheidnemende bondscoach van de U19 samen met zijn assistent Franky Van der Elst (56) voorgesteld. Adnan Custovic kreeg van Hugo Broos te horen dat zijn avontuur bij KVO na play-off 2 afgelopen is. Om 16u vanmiddag worden de nieuwelingen voorgesteld aan de pers.

't Was een leugentje om bestwil. Voorzitter Peter Callant die begin deze week meende dat er nog geen beslissing genomen was over Adnan Custovic en dat Gert Verheyen slechts één van de kandidaten was om de Bosniër op te volgen. Onze krant wist gisteren dat de laatste details met de zo goed als voltallige staf van de nationale U19 uitgeklaard zijn en Verheyen en co vanaf eind juni de scepter zwaaien in de Versluys Arena.

"Het kriebelde al even om bij een club aan de slag te gaan, op voorwaarde dat het totaalplaatje klopte. En dat is nu wel degelijk het geval bij KV Oostende. Het is een warme en ambitieuze club die een nieuw tijdperk ingaat. Ik ben dan ook trots dat ik kan meeschrijven aan die nieuwe pagina in de clubgeschiedenis. Ook de aanwezigheid van Hugo Broos als sportief directeur is voor mij een surplus. Hugo haalde mij meer dan 25 jaar geleden naar Club Brugge en nu herhaalt de geschiedenis zich."

Hugo Broos is tevreden dat Gert Verheyen wou ingaan op zijn voorstel om hoofdcoach te worden bij KV Oostende. De sportief directeur benadrukt wel dat hij in schoonheid afscheid wil nemen van Adnan Custovic, die op KVO puik werk heeft geleverd. "We hebben eerst een langetermijnvisie voor deze club uitgewerkt en een profiel uitgetekend voor de coach die in dat plaatje moet passen. En dan is het misschien beter om met een nieuwe lei te starten. Daarom de keuze voor een andere coach. Pas maandagavond bereikten we een mondeling akkoord met Gert Verheyenen, dinsdagavond werd alles officieel gemaakt."

"Ik koos voor Gert omdat hij past binnen dat profiel. Hij bewees al dat hij uitstekend kan werken met jongeren en dat wordt de komende jaren toch één van onze stokpaardjes. Met ook Franky en Patrick erbij vormen ze een goed team. Dat ik hen al jaren ken, maakt het nog iets makkelijker. We weten wat we aan elkaar hebben en dat is belangrijk. We zijn razend ambitieus en willen volgend seizoen een gooi doen naar Play-off 1."

De eerste contacten tussen Broos en Verheyen dateren van kort na de aanstelling van de sportieve directeur op 1 maart. Verheyen keek samen met Van der Elst rond die tijd tegen een aflopende campagne bij de U19 van België aan, tenzij er enkele weken later op de eliteronde in Spanje met het oog op het EK in Finland later dit jaar gestunt zou worden. Broos had vrijwel meteen het project Verheyen-Van der Elst voor ogen, toch liet hij Custovic in de waan dat play-off 2-winst hem mogelijk nog in het zadel kon houden.

Los van Custovic lijkt de keuze voor Verheyen en Van der Elst op het eerste zicht allesbehalve een slechte beslissing. KV Oostende wil na het vertrek van Coucke grote kuis houden en de oorspronkelijke normen en waarden van de kustploeg in ere herstellen. Dat onderstreept het met de keuze voor twee ervaren vakmensen, die discipline en nuchterheid hoog in het vaandel dragen. Verheyen is dan wel aan zijn eerste club toe als coach, de signalen die vanuit de bond en jeugdinternationals weerklinken, zijn unaniem positief. Ook als analist scoort hij bij het Vlaamse publiek al jarenlang punten.

Hoe mooi de keuze voor Verheyen en Van der Elst is, zo lelijk werd Adnan Custovic - ondanks bewezen diensten - richting de uitgang begeleid. Zo zwoor Broos enkele weken terug in een onderling gesprek dat er van Verheyen geen sprake was, terwijl de concrete plannen die vandaag bekrachtigd worden toen eigenlijk al op tafel lagen. Custovic behoedde KVO in een uiterst turbulent seizoen voor de degradatie, maar kreeg nadien geen eerlijke kans. Play-off 2 winnen met deze uitgebluste, zieke groep is allesbehalve een evidentie. Zeker niet wanneer bepaalde sleutelspelers zoals Berrier niet mogen worden opgesteld.

Verheyen en Van der Elst beginnen in de laatste week van juni als soort van vriendenclubje - allen hebben een rijkgevuld verleden bij Club Brugge - aan het nieuwe seizoen. Patrick Deman wordt vervangen door Patrick Creemers, tot voor kort keepertrainer bij de U19. Fysiektrainer Joost Desender (ook ex-Club Brugge) blijft op post. Mogelijk geldt dat ook voor Jordi Lemiengre, die als T3 al vijf seizoenen de continuïteit tracht te bewaren.