FOTO: Herkent u hem? Veertien jaar na zijn vertrek keert Nicolas Lombaerts terug naar waar het voor hem allemaal begon DMM

25 januari 2018

07u00 0

Hij was een kind van ‘de Club’, toch brak hij nooit door bij blauw-zwart. Nicolas Lombaerts (32), die vanavond bijna veertien jaar na zijn vertrek terugkeert op Olympia. Vooraleer de KVO-verdediger thuiskomt, duiken we fotogewijs in zijn Clubverleden.