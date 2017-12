Fernando Canesin hunkert naar speelgelegenheid: “Mijn moeder weent als ik op de bank zit” Tomas Taecke

08u00 0 photo_news Oostende Als het van Fernando Canesin (25) afhangt, wordt hij na Nieuwjaar uitgeleend om aan spelen toe te komen. De sensatie van weleer zit in Oostende vastgeroest op de bank en hoopt daar snel verandering in te brengen: “Een vertrek is de beste oplossing voor alle partijen”.

Het gaat niet goed met Fernando Canesin. De Braziliaan zal zijn glimlach naar eigen zeggen nooit verliezen, maar op sportief vlak zit de vleugelspits van KV Oostende in een serieuze dip. Sinds de aanstelling van Custovic en het nieuwe spelsysteem komt Canesin al helemaal niet meer aan spelen toe en is de aanvaller nog maar een schim van de smaakmaker die hij twee jaar geleden was: “Het is de eerste keer dat ik dit meemaak”, grijnst Canesin. “Ik zit altijd op de bank en mag vaak zelfs niet invallen. Dan viel vorig seizoen, waarin ik ook geen vaste basisspeler was, uiteindelijk nog mee. De coach heeft meteen gezegd dat hij in dit systeem niet echt op me rekent. Tegen Eupen heb ik vorige maand mijn kans gekregen. Ik heb mijn match gespeeld en was beslissend en bovendien wonnen we. Toen ik nadien opnieuw naast de ploeg viel, stelde ik me heel wat vragen".

Photo News

Twee jaar geleden was Canesin één van de smaakmakers in onze competitie. Met zeven goals en zes assists had hij een groot aandeel in de eerste deelname van KVO aan play-off I. Canesin koos ervoor om bij te tekenen en kreeg ook de dubbele nationaliteit: “Het was één van de beste momenten in mijn carrière. Echt een hoogtepunt. Ik droomde er toen van om op een hoger niveau te gaan spelen. Mijn statistieken waren goed en iedereen volgde mij. Ik ben toen ook Belg geworden, omdat dit als Braziliaan meer mogelijkheden biedt. Nadien is het snel gegaan, maar gelukkig kan het in het voetbal in beide richtingen snel gaan. Nu moet er dringend een oplossing komen. Ik ben 25 jaar, nu moet ik spelen. Met alle respect voor KV Oostende, maar ik hoop dat er een oplossing komt. Als de coach niet op mij rekent, dan is het beter dat ik vertrek. Het zou de beste oplossing zijn voor alle partijen. Mijn relatie met de mensen van Oostende is uitstekend en ik gedraag mij voorbeeldig. Hopelijk komen we samen tot een oplossing”.

BELGA

Canesin reist straks na de laatste match meteen naar Brazilië, waar hij zijn familie voor het eerst sinds de zomer zal terugzien. “De 28ste vlieg ik naar Sao Paolo, om vervolgens met de wagen vier uur verder te reizen naar Ribeirão Preto. Mijn broer en zus wonen er nog bij mijn moeder, voor wie deze periode ook erg lastig is. Zij volgt al mijn matchen via livestream. Wanneer ze ziet dat ik niet speel, weent ze. Ik heb haar gezegd dat dit voorbij zal gaan en heb haar beloofd dat er opnieuw mooie momenten aankomen. Nu wil ik die belofte zo snel mogelijk waarmaken”.

BELGA

Cijfers Canesin:

2015-2016:

7 goals - 6 assists

28 basisplaatsen - 2 invalbeurten

2016-2017:

1 goal - 6 assists

16 basisplaatsen - 8 invalbeurten

2017-2018:

0 goals - 2 assists

6 basisplaatsen - 4 invalbeurten

BELGA

BELGA