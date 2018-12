Fernando Canesin en moeder Regina eindelijk herenigd: “Wanneer ik scoor, stopt ze niet met huilen” Tomas Taecke

26 december 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oostende Geen interview gaat voorbij of Fernando Canesin (26) verwijst naar zijn moeder. Na urenlang ­skypen, lachen en huilen, is Regina (58) pas voor de tweede keer sinds 2009 in het land. Eindelijk bij haar zoon met kerst, ­eindelijk op de tribune in de Versluys ­Arena.

Stene, volkse deelgemeente van Oostende. In de nieuwbouwwijk achter oefencomplex De Schorre zwaait een lieve dame met een paars-wit ­Adidasjasje over de schouders de deur open. Mama Canesin heeft het koud: “Está frio, não é?” De taalbarrière zorgt voor een ongemakkelijke stilte, totdat Fernando na een korte nacht de trap afdaalt: “Mijn broertje (Giovanni, 15) slaapt nog. Hij wachtte zoals na elke match tot ik terug was uit Eupen. Om 4.30u lagen we pas in bed (grijnst).”

