Faes keert met KVO terug naar Anderlecht: “Kindermans gelooft nog steeds in mij” TTV

02 augustus 2018

07u00 0 Oostende Wout Faes nam een vliegende start bij KV Oostende. De jonge verdediger wil zich tonen aan België, te beginnen zondag in het Astridpark: “Ik ben fier dat ik op mijn 20ste bij KVO speel”.

Zonder twijfel was hij het grootste lichtpunt in de voorbereiding, Wout Faes, die zondag voor het eerst terugkeert naar het Astridpark. De 20-jarige verdediger wil dit seizoen definitief doorbreken in onze competitie na twee seizoenen Nederland en hoopt zijn goeie prestatie van tegen Moeskroen snel te bevestigen: “Het is normaal dat ik mij nu in België wil tonen. Aan KVO en aan onze trainer (Gert Verheyen, red.), maar ook aan het ganse land. Ik heb destijds zelf de keuze gemaakt om naar Nederland te trekken en heb geen spijt van die beslissing. Het was een goeie leerschool en ik heb het gevoel dat ik er een echte man ben geworden”.

Faes kende een moeilijk debuut boven de Moerdijk. In één van zijn eerste wedstrijden ging hij in de ArenA tegen Ajax twee keer in de fout, met hoongelach in gans Nederland als gevolg: “Ik wist wel dat die match tegen Ajax niet goed was. Het is grappig dat dit blijft uitvergroot worden. De reacties waren niet zo leuk, maar het interesseerde me niet echt. Nu sta ik hier en ben ik heel tevreden. Jongens als Kompany en Vanden Borre breken op jonge leeftijd door bij een topclub als Anderlecht, anderen zijn op hun 22ste nog steeds geen titularis. Bornauw? Spijtig dat dit niet voor mij was weggelegd bij Anderlecht, maar dat is nu eenmaal zo. Ik zit nu bij Oostende en heb een ander parcours. Ik hoop dat hij het goed doet, maar ben met mijn eigen carrière bezig”.

De verdediger genoot zijn opleiding bij Anderlecht, waar hij als aanvoerder van de nationale U17 als groot talent te boek stond. Alleen bleven speelkansen bij de A-kern uit: “Ik vind het nog steeds jammer dat ik nooit geen match heb mogen spelen bij Anderlecht. Wat de reden was, heb ik nooit geweten. Nooit heb ik een uitleg gekregen of met iemand gesproken. Kindermans (hoofd opleiding)? Ik denk dat hij nog steeds in mij gelooft, dat is niet veranderd. Maar kijk, zo zijn de zaken nu eenmaal gelopen. De bedoeling is nu om hier definitief door te breken. Ik ben fier dat ik op mijn 20ste bij KVO speel. Uiteindelijk ben ik Anderlecht dankbaar dat ik er kon doorgroeien tot de A-kern. Maar als er dan geen speelkansen komen, moet je de stap zetten”.

Zondag keert Faes, die tegen Moeskroen vorige week de beste man op het veld was, terug naar het Astridpark: “Ik heb er de Youth League gespeeld en enkele vriendenmatchen. Het is toch speciaal en leuk om terug te keren. Nu zit ik dan wel in de andere kleedkamer, toch ga ik zoals altijd voor de overwinning. Ik heb nog contact met de jongere spelers. We sturen wel eens een berichtje in de aanloop van deze match, maar het is niet zo dat we elkaar gaan treiteren."