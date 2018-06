Faes blij met overstap naar KVO: "Nooit een kans gehad bij Anderlecht" Tomas Taecke

25 juni 2018

15u04 0 Oostende Nu hij definitief afscheid heeft genomen van Sporting Anderlecht, staat Wout Faes (20) te popelen om zich na ommetjes bij Heerenveen en Excelsior ook in de Belgische competitie te tonen: “Ik kon in de Eredivisie blijven, maar heb bewust voor Gert Verheyen en KV Oostende gekozen”.

Wie Wout Faes zegt, denkt moeiteloos aan de jeugdacademie van RSC Anderlecht, daar waar de centrale verdediger lange tijd als één van de grootste talenten te boek stond. Na uitleenbeurten aan Heerenveen en Excelsior is de opvallende verschijning - zijn bos krullen heeft de omvang van die van Fellaini of David Luiz - terug in België. Faes tekende een contract voor drie seizoenen bij KV Oostende en nam daarmee definitief afscheid van Anderlecht, dat hem op zijn veertiende voor de neus van enkele Engelse topclubs bij Lierse kwam wegplukken: “Voor mij is het goed dat ik er nu definitief vertrokken ben”, aldus Faes. “Een derde keer uitgeleend worden, daar had ik geen zin in. Het blijft jammer dat ik geen kans gekregen heb bij Anderlecht. Of ik ontgoocheld ben in de club? (aarzelt) Het is gewoon spijtig. Nooit heb ik een officiële match kunnen spelen. Nu ben ik klaar om bij Oostende te laten zien wat ik kan”.

Faes is net als Indy Boonen, die Man United ruilde voor KVO, een vertrouweling van Gert Verheyen: “Ik ken hem van bij de nationale ploeg en hij heeft mijn keuze natuurlijk bepaald. Wat hem zo speciaal maakt? De manier waarop hij omgaat met zijn spelers. Hij kent mij, net zoals hij de andere jongeren kent. Oostende is gericht op zoek gegaan naar versterkingen. De coach weet dat wij het niveau aankunnen. Nu is het aan ons om dit te bewijzen”.

Excelsior was in die mate tevreden over de prestaties van Faes dat de Rotterdamse club hem definitief wou inlijven: “Daarnaast kon ik ook mee verhuizen met mijn trainer (Mitchell van der Gaag, red.), die naar NAC Breda trekt. Toen Oostende op de proppen kwam, was de keuze evenwel snel gemaakt. In de Eredivisie leerde ik het klappen van de zweep kennen en heb ik voldoende gespeeld en geleerd om klaar te zijn voor volwassen voetbal. Nu is het aan mij om hier een basisplaats af te dwingen”, aldus Faes.

Wanneer Lombaerts straks daadwerkelijk vertrekt, moet Faes samen met jeugdproduct Bushiri, nieuwkomer Milovic en Tomasevic uitmaken wie centraal achterin de drie posities zal innemen in het 3-4-2-1-systeem van Gert Verheyen. Woensdag viert de 20-jarige Kempenaar zijn debuut in de groen-rood-gele shirts van de kustploeg op het veld van amateurploeg Zwevezele.