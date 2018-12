Eén jaar na de overname: KV Oostende bouwt schuldenberg af TTV/FrD

06 december 2018

07u31 0

Eén jaar na de overname presenteert KV Oostende, dat naar eigen zeggen op eigen benen staat, enigszins tevreden de jaarrekening van vorig seizoen. Daaruit blijkt dat de club net als de voorbije seizoenen een slordige 16 miljoen euro omzet draait, grotendeels gerealiseerd door commerciële inkomsten en tv-gelden. De kustploeg draaide een verlies van 500.000 euro, deels te wijten aan de loonlast die het nog meesleept uit het verleden.

Belangrijker is dat het negatieve eigen vermogen van 12 miljoen euro werd omgezet in een positief vermogen van 6 miljoen euro. De schuldenlast werd vorig seizoen verder afgebouwd van 35 miljoen euro in 2016-2017 naar 12 miljoen in 2017-2018. Dit heeft veel te maken met de kapitaalsverhoging van de vertrokken voorzitter Marc Coucke, maar ook door het voeren van een strikt sportief beleid. Daarnaast ontving de club nog betalingsschijven van de uitgaande transfers van onder anderen Marusic en Lukaku (Lazio Roma). De kustploeg hoopt in de winterstop Lombaerts te slijten en zich daarnaast ook van de overbodige Conte, Bjelica en indien mogelijk ook Zivkovic te ontdoen, spelers die zwaar doorwegen op de loonlast. Een realistisch transferbeleid is een must voor KVO, dat het vandaag met veel minder middelen moet doen dan voorheen.