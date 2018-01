Devroe: "Anderlecht? Beter nu dan over tien jaar" KVO-MANAGER DEVROE STAAT OPEN VOOR OVERSTAP Tomas Taecke

Oostende Of zijn verhuis achter de schermen nu al geregeld is of niet, Luc Devroe staat alvast open voor een overstap naar Sporting Anderlecht. De sportieve baas van KV Oostende laat in een gesprek met deze krant blijken dat hij graag in het zog van Marc Coucke zou volgen: "Ik ben geen 38 meer. Beter nu dan over tien jaar."

Eigenlijk staat het in de sterren geschreven. Luc Devroe (52) die na 1 maart op de kar van voorzitter Marc Coucke springt richting Anderlecht. De sportief manager ontkent logischerwijs dat de overgang nu al mondeling beklonken is, maar geeft verderop in onze krant wel aan dat hij een verhuis naar het Astridpark ziet zitten: "Het is helemaal anders dan bij een subtopper. Er is veel meer druk, belangstelling en media-aandacht, maar ik weet hoe ermee om te gaan."

Photo News Luc Devroe, hier rechts van Marc Coucke in Spanje.

Bij Anderlecht behartigt Herman Van Holsbeeck (63) tot nader order nog steeds de sportieve belangen van paars-wit, al ziet de technische baas van Anderlecht er niet tegenop om straks een stap opzij te zetten. Eén plus één is twee, zeker in de wetenschap dat Coucke sinds 2013 op sportief vlak ontzettend hoog oploopt met Devroe. Hij was ook de enige die op de hoogte was van de plannen van Coucke om Anderlecht over te nemen en is sinds zijn rentree bij KVO nauwelijks van zijn zijde weg te denken - het vertrouwen van de voorzitter in zijn wingman is kortom ontzettend groot. Het is haast onmogelijk dat de zaken achter de schermen nog niet zijn uitgeklaard, maar toch zegt Devroe: "Ik heb nog niet onderhandeld met Anderlecht. Maar het schrikt mij alvast niet af", aldus de gewezen sportieve directeur van Club Brugge (2007-2011). Devroe heeft bij KV Oostende een contract van onbepaalde duur en kan er makkelijk vertrekken. "Eind februari zal alles duidelijk worden (grijnst)."

De vraag is wat er met Herman Van Holsbeeck moet gebeuren als Coucke effectief Devroe meeneemt naar Anderlecht. "Of het mijn laatste mercato wordt? Dat hangt niet van mij af", klonk het gisteren. "Het kan zijn dat ik, na overleg met de nieuwe eigenaars, stop aan het einde van het seizoen, maar net zo goed ga ik door."

