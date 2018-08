Degryse: "Zou het kunnen dat je spelers schrik van jou hebben?" - Verheyen: "Wel, dat weet ik dus niet" Niels Poissonnier

04 augustus 2018

08u55 0 Oostende De idyllische, amusante avond in Sint-Martens-Latem eindigde met een weddenschap, zo rond de klok van half elf. "Zes flessen Laurent-Perrier Cuvée Rosé als je zondag een punt pakt, Gert." Verheyen (47) daagde onze huisanalist nog wat meer uit. "En twaalf als we winnen?" Oog in oog met de nieuwe coach van KV Oostende knikte Marc Degryse eens. "Je spelers gaan tegen Anderlecht toch scherp staan, hé?"

Degryse: "Toen ik zaterdag, voor en na Moeskroen, je interviews zag, moest ik denken aan die slogan van Jobat: 'Op een dag vind je de job van je leven.' (geamuseerd) Zó gelukkig was je."

Verheyen: (lachje) "Toch goed?"

Degryse: "'t Was net of je twaalf jaar opgesloten had gezeten. En het kon evengoed anders uitgedraaid zijn, hé. Godverdikke man. Die eerste helft..."

Verheyen: "Ik wou bij de rust eigenlijk drie vervangingen doen, maar dat was te gevaarlijk. (schiet in de lach) Stel je voor dat er zich nog iemand geblesseerd had. Omdat één wissel meestal niets met zich meebrengt, zijn we voor twee gegaan."

Degryse: "Die Nkaka, zeg. Die was echt niet goed, hoor. 't Was dag en nacht verschil toen Vanlerberghe erin kwam."

Verheyen: "Ik moest denken aan wat Hugo (Broos, sportief manager red.) me vooraf zei: 'Zorg dat je aan de rust geen spijt hebt.' (grijnst) Mijn eerste match en hij had al gelijk."

Degryse: "Dit was toch niet het Oostende dat je in de eerste week van de voorbereiding in je hoofd had?"

