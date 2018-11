De Sutter op proef bij KV Oostende Tomas Taecke

20 november 2018

Vanaf morgenochtend traint de transfervrije Tom De Sutter mee met KV Oostende. De kustploeg biedt de 33-jarige aanvaller in eerste instantie de kans om zijn conditie te onderhouden op De Schorre. De Sutter krijgt tot januari de tijd om coach Gert Verheyen en technisch directeur Hugo Broos te overtuigen in de hoop een contract te versieren. Vorig weekend gaf de spits, die op 31 augustus zijn contract liet ontbinden bij Sporting Lokeren, in onze krant te kennen dat hij nog tot januari wil wachten op een nieuwe club alvorens een punt te zetten achter zijn carrière. Enkele dagen later krijgt de ex-aanvaller van Anderlecht, Club en Cercle Brugge aan zee de kans om een nieuw contract te versieren.

Oostende komt dit seizoen moeilijk tot scoren, mede doordat de aangetrokken spitsen Sindrit Guri en Fashion Sakala niet brengen wat ervan verwacht werd. Ook Richairo Zivkovic blijft net als vorig seizoen onder de verwachtingen. Mogelijk kan De Sutter de offensieve problemen na Nieuwjaar oplossen.