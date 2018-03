Custovic strijdvaardig ondanks onzekerheid: "Deze situatie is ambetant, maar ik ga voluit" Tomas Taecke

30 maart 2018

16u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oostende ’t Is allesbehalve makkelijk werken, toch wil Adnan Custovic zich ondanks de vele geruchten rond zijn positie voluit geven in play-off 2: “Ik heb niets tegen Gert Verheyen of eender welke coach, maar die geruchten maken het niet eenvoudig."

Hoewel hij sinds zijn overname op De Schorre degelijke resultaten heeft geboekt en KV Oostende naar veilige wateren loodste, leeft Adnan Custovic aan de vooravond van de start van play-off 2 in grote onzekerheid. Tenzij Hugo Broos zijn beslissing al heeft genomen, wordt de Bosniër straks op basis van de resultaten in play-off II geëvalueerd - dit terwijl het gonst van de geruchten rond Gert Verheyen en diens assistent Franky Van der Elst.

Geen gemakkelijke situatie voor Custovic, die zich na een bewogen seizoen ook tijdens de apotheose daarvan recht probeert te houden: “Ik doe mijn job sinds ik hier ben en denk dat ik dit goed gedaan heb. Als je de stand bekijkt sinds mijn overname, staat KV Oostende zesde. Dit terwijl het nooit rustig was binnen de club. Het vertrek van de voorzitter, problemen rond bepaalde spelers, noem maar op. Volgens mij ben ik daar op een goeie manier mee omgegaan. Ik kan mezelf niets verwijten en doe wat ik kan. Alleen hoop ik dat ik straks de kans krijg om als hoofdtrainer ook eens aan een seizoen te mogen beginnen. In de ideale wereld was mij dit al beloofd geweest, maar daar heb ik zelf geen vat op."

Verheyen

Wat Custovic frustreert, is dat hij zijn eigen filosofie tot dusver niet op de mat heeft kunnen brengen: "De ploeg was in nood en we moesten punten pakken. Uiteindelijk ben ik in mijn missie geslaagd. Mijn filosofie bestaat uit meer voetbal, meer opbouw van achteruit en druk naar voor. Misschien dat we daar straks in de play-offs al iets meer van zullen zien, maar het is niet eenvoudig om dit op enkele weken tijd om te keren. Daarvoor heb je de ganse voorbereiding nodig en daarom hoop ik die kans volgend seizoen te krijgen."

"We zullen zien wat er zal gebeuren. Ik kan zelf niet beslissen. In Oostende voel ik me goed en natuurlijk wil ik hier dan ook blijven. Makkelijk is de situatie niet. Je probeert te werken, maar er is onzekerheid. En elke dag hoor je de naam van Verheyen vallen. Ik heb niets tegen Verheyen of tegen eender welke coach, maar eenvoudig is het niet. Ach, ik doe mijn werk en dan zien we wel. In play-off 2 gaan we alvast vol voor de eindwinst."