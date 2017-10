Custovic laat ook misnoegde topschutter Gano uit selectie bij KV Oostende Tomas Taecke

13u54 0 Photo News Oostende Na Franck Berrier reist ook Zinho Gano niet mee naar Daknam. De spits reageerde ontstemd toen hij hoorde naast de basiself te vallen, waarop Custovic hem prompt uit de selectie liet.

Geen Zinho Gano morgenavond bij KV Oostende tegen Sporting Lokeren. Na een discussie met Custovic heeft de Bosniër besloten de Gouden Stier uit de selectie te laten. Gano presteerde de jongste weken ondermaats en zou daardoor dit weekend op Daknam op de bank moeten plaatsnemen. De aanvaller kon zich daar niet in vinden en uitte gelijk ook zijn ongenoegen, iets wat bij Custovic in slechte aarde is gevallen. De coach van KVO koos er uiteindelijk voor om Gano uit de selectie te laten. De 24-jarige aanvaller scoorde al drie competitiedoelpunten en één goal in de beker voor KVO (voor Waasland-Beveren kwam hij begin dit seizoen tot vier stuks, red.), maar staat de jongste drie wedstrijden droog. Eerder deze week werd Franck Berrier naar de B-kern verwezen nadat hij bij Marc Coucke een verzoek indiende om gratis te mogen vertrekken of een nieuw, verbeterd contract te krijgen.

Geen Vanhamel

Morgen blijft ook Mike Vanhamel weg uit Lokeren. De doelman is nog steeds niet voldoende genezen om zijn plaats onder de lat terug in te nemen. William Dutoit, die KVO dinsdag een eerste clean sheet bezorgde, blijft zo staan.