Custovic: "Kwamen tegen de gang van het spel in op voorsprong" 23u54 0 Photo News Oostende Sinds Custovic midden september overnam van Vanderhaeghe, werd hij niet door het geluk gediend. Gisteravond wel. Dat gaf de coach van KV Oostende toe: "Van de pech die we hadden tegen Club Brugge en STVV, met die late doelpunten die kostbare punten en een mentale opdoffer kostten, bleven we vanavond gespaard."

"In het begin van de match zag het er nochtans niet naar uit dat dit onze avond zou worden. Ik kwam snel tot de vaststelling dat Charleroi de opdracht zeer goed had voorbereid. Tijdens de eerste helft kregen we geen vat op de veldbezetting van de tegenstander. Zij dicteerden de wet en wij vonden geen antwoord. Desondanks kwamen we 1-0 voor. Tegen de gang van het spel in, zoals collega Mazzu daarnet terecht opmerkte."



"Moest ik tactisch ingrijpen nu we voor stonden? Ik vond van niet. Tijdens de rust heb ik enkel aan mijn drie aanvallers gevraagd goed mee in blok te verdedigen. Dat we snel onze voorsprong konden verdubbelen, vergemakkelijkte de opdracht. Uiteindelijk heeft mijn systeem met vijf verdedigers en drie aanvallers goed gefunctioneerd. Voor het eerst met drie aanvallers? Het was gedurfd, maar gezien de situatie waarin we ons bevonden, mocht ik geen risico schuwen."



Custovic was uiteraard zeer tevreden over de prestatie van Capon: "Brecht is een sluwe voetballer. En polyvalent. Zelfs in ongewone omstandigheden weet hij zich altijd uit de slag te trekken."



"Ik ben ook blij dat voor voor het eerst dit seizoen achteraan de nul konden houden. Dat is in niet geringe mate de verdienste van Dutoit. Hij keepte uitstekend."