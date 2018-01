Custovic en KVO klaar voor terugronde: “De goeie sfeer is terug” Tomas Taecke

09u00 0 Photo News Oostende Veel tijd om te bekomen van de winterstage heeft KV Oostende niet. Dinsdag wacht hen al meteen de inhaalwedstrijd tegen Racing Genk: “Mijn gevoel voor die match is heel positief”, blikt Adnan Custovic vooruit.

Over de winterstage: “Ik kan alleen maar positief zijn over het oefenkamp. Door de snelle match tegen Genk hebben we niet kunnen werken zoals gewenst, toch hebben we volgens mij voldoende gedoseerd. Of het genoeg was of te intensief zullen we dinsdag in de match moeten zien. In ieder geval is de goeie sfeer helemaal terug. Ik miste wat motivatie en beleving, ook al wonnen we onze laatste opdracht tegen Waasland-Beveren. Nu is mijn gevoel voor de match van dinsdag heel positief”.

Over de terugronde: “Het kan inderdaad nog alle kanten uit. We komen nog in aanmerking voor play-off I, maar we kunnen ook nog degraderen. Mechelen heeft zich versterkt en we weten niet wat Eupen zal doen. Al geloof ik niet dat we nog in de problemen zullen komen. We hebben nog tien matchen, waarvan zes in eigen huis en vier op verplaatsing. Op de stage zag ik dat mijn ploeg karakter toonde en dat geeft mij veel vertrouwen”.

Photo News

Over de terugkeer van Berrier: “Men vroeg of ik zijn terugkeer een goed idee vond en dat was het geval. Franck kan altijd iets forceren met een doelpunt of een geniale pass. Wél zie ik op fysiek vlak nog niet de Berrier van voor zijn periode in de B-kern. Dit zal dus nog wat tijd kosten, maar ik ben ervan overtuigd dat hij snel de oude zal zijn”.

Over de blessure van Lombaerts: “Afwachten of hij zal kunnen spelen. Hij heeft thuis al alles geprobeerd, zoals lopen en sprinten, maar we mogen ook geen risico’s nemen (Lombaerts werd maandag geraakt aan de long, red.). Hij is geen gemotiveerd en keert maandag terug op training. We zullen zien. Zijn blessure is samen met het hervallen van Jonckheere een minpunt geweest deze week. Bossaerts is een optie om Lombaerts indien nodig te vervangen. Hij heeft goed gewerkt deze week zonder fysieke klachten. Ook in de match tegen Stuttgart heeft hij zijn mannetje gestaan."

Photo News

Photo News

Photo News

Meer over Lombaerts

sport

sportdiscipline

voetbal

Berrier