Custovic behoudt het vertrouwen bij KV Oostende

Adnan Custovic blijft hoofdcoach van KV Oostende. Hij krijgt bij de kustploeg een contract tot eind volgend seizoen (juni 2019). Dat maakte Marc Coucke, de sterke man van KVO, vandaag bekend in een tweet. "Tot eind volgend seizoen Adnan Custovic hoofdtrainer KVO. Samen omhoog! Proficiat aan & alle vertrouwen in Adi!!", klinkt het.

Custovic nam midden vorige maand over van Yves Vanderhaeghe, van wie de 39-jarige Bosniër de assistent was. Vanderhaeghe moest vertrekken na een 1 op 21 en vond inmiddels onderdak bij AA Gent. Onder leiding van Custovic won Oostende in de Belgische beker met 3-1 van Union. In de competitie volgde een 4 op 9 na wedstrijden thuis tegen Genk (1-1), in Kortrijk (1-2) en thuis tegen Club Brugge (2-3), de enige nederlaag tot dusver onder de nieuwe coach. Met 5 op 30 staat Oostende wel nog altijd zestiende en laatste in de competitie.

"Voor hetzelfde geld waren we zelfs ongeslagen want tegen Club kenden we pech in de laatste seconde", zegt sportief directeur Luc Devroe op de website van Oostende. "Onder Custovic pakten we onze eerste overwinning en we zien dat het voetbal beter wordt. Bovendien kent Adnan de groep en wil de spelersgroep ook verder met hem. We kiezen dus voor continuïteit."

Custovic is alvast in de wolken met deze beslissing. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag T1 wilde blijven en ik ben het bestuur dan ook dankbaar voor deze geboden kans. Ik ben dag en nacht bezig met deze job en ik heb er alle vertrouwen in dat we snel kunnen wegkomen uit de onderste regionen. Tegen leider Club Brugge toonden we dat we het voetballen niet verleerd zijn en ik was trots op de prestatie van mijn jongens. Nu moeten we op diezelfde weg verdergaan en zo snel mogelijk die tweede zege pakken. Ik zal alvast mijn uiterste best doen om het maximale uit deze groep te halen."



Zaterdag gaat KV Oostende in de competitie op bezoek bij STVV.