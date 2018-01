Coucke wil eigenaar blijven van Versluys Arena, maar hint wel op verhuis Devroe Tomas Taecke

09u44 1 BELGA Oostende Op 1 maart wordt hij voorzitter van Anderlecht, maar Marc Coucke wil zijn 'weireldploegsje' niet aan zijn lot overlaten. De vertrekkende preses hoopt 9% van de aandelen én de Versluys Arena te behouden. Coucke voedde ook de speculaties over een overstap van sportief directeur Luc Devroe naar paars-wit.

Geen speech van uittredend voorzitter Marc Coucke op de nieuwjaarsreceptie gisteren. Algemeen directeur Patrick Orlans sprak de verzamelde sponsors, bestuursleden, spelers en staf toe, terwijl de preses zich in stilzwijgen hulde. Orlans is razend ambitieus om Oostende straks onder het nieuwe bewind een hand boven het hoofd te houden, iets wat Coucke ook na zijn vertrek naar Anderlecht op zijn eigen gewettigde manier nog hoopt te doen.

De toekomstige preses van Anderlecht wil 9% van de aandelen in handen houden. Wie straks de nieuwe eigenaar wordt, is overigens nog steeds onduidelijk. In een onderhoud met de supporters eerder gisteravond benadrukte Coucke nog eens dat hij hoopt op een allegaartje van zakenmensen uit zijn omgeving, al sloot hij ook een buitenlandse club niet uit. Daarnaast wil Coucke ook na 1 maart eigenaar zijn van de Versluys Arena, niet onlogisch nadat hij vorig seizoen 12 miljoen in de thuishaven van KVO stak.

Toekomst Devroe?

Waar de toekomst van sportief directeur Devroe ligt, is voor Coucke op dit moment een vraagteken. De voorzitter gaf gisteren aan dat 95 procent van het huidige personeel na zijn vertrek aan boord blijft, maar dat hij niet weet wat er met Devroe zal gebeuren. Een uitspraak die doet vermoeden dat de sportieve baas van KVO straks in het zog van Coucke naar Anderlecht volgt om er Herman Van Holsbeeck op te volgen.

