Coucke verkoopt zijn "weireldploegsje", identiteit overnemer KVO deze namiddag bekend Redactie

08 februari 2018

07u46 0 Oostende De kogel is door de kerk: KV Oostende maakt vandaag zijn nieuwe eigenaar bekend. Een pak van het hart van verkoper Marc Coucke, die gisteravond op De Gouden Schoen uitermate in zijn nopjes was: "Ik ben heel blij met de uitkomst."

"Tweeten zoals de premier: deal!" Met die boodschap maakte Marc Coucke gisteren de overname van KV Oostende wereldkundig, ruim een uur voordat hij goedgemutst de rode loper van De Gouden Schoen betrad. Coucke is in deze woelige tussenperiode alvast van één zorg verlost. Enkele weken nadat hij de gesprekken met diverse kandidaat-overnemers had opgestart, heeft hij begin deze week een nieuwe eigenaar voor zijn 'weireldploegsje' gevonden: "Ik ben heel blij met de uitkomst, morgen zal blijken wie de nieuwe eigenaar en de nieuwe voorzitter worden", klonk het voor de VTM-camera's. De deal werd naar verluidt maandagnacht beklonken. Vanmiddag moet blijken wie vanaf 1 maart de fakkel overneemt.

Gisteravond was het nog gissen wie straks in de Versluys Arena de scepter zal zwaaien, Coucke en Orlans hielden de lippen tijdens het Gala van De Gouden Schoen stevig op elkaar. Dit terwijl beiden na enkele stressvolle weken de spanning de voorbije dagen zichtbaar hadden laten wegvloeien. Vandaag om 14.30 uur wordt alles duidelijk en heeft de kustploeg een nieuw bewind, dat vanaf 1 maart een nieuw tijdperk kan aansnijden.

Tweeten zoals de premier:

Deal! 💚❤️💛 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link