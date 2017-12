Coucke haalt zijn gram: KVO sluit boekjaar af met 2,7 miljoen euro winst Tomas Taecke

Bron: Eigen berichtgeving 5 Photo News Oostende De vele investeringen in KV Oostende beginnen voor Marc Coucke eindelijk op te leveren. De kustploeg sloot het boekjaar 2016-2017 af met 2,7 miljoen euro winst, een stijging van maar liefst 10 miljoen ten opzichte van 2015-2016. Onder andere door de verkoop van Lukaku en Dimata haalt de voorzitter zo na drie seizoenen zijn gram.

Nadat KV Oostende de voorbije jaren afsloot met een verlies van 4 en 7 miljoen euro, maakt de kustploeg eindelijk winst. In het seizoen 2016-2017 boekte KVO een nettowinst van 2,7 miljoen. De forse stijging is te danken aan de vele investeringen in de club en in het bijzonder de spelersgroep, die eindelijk renderen. Zo ving Oostende ongeveer 5 miljoen euro voor de verkoop aan Lazio Roma van Jordan Lukaku en maakte Wolfsburg voor Landry Dimata afgelopen zomer meer dan 10 miljoen euro over. De verkoop van Adam Marusic (Lazio Roma), Gohi Bi Cyriac (Sivasspor), Silvio Proto (Olympiakos) en Yassine El Ghanassy (FC Nantes) - samen goed voor een bedrag van ruim 8 miljoen euro - werden nog niet in het boekjaar 2016-2017 opgenomen.

Wel recupereerde de kustploeg nog eens 4,5 miljoen voor Nicolas De Préville, de spits die bij wijze van vriendendienst door Marc Coucke werd aangekocht en verhuurd aan Lille om het transferverbod van de Franse zusterclub van weleer te omzeilen. Ook het eigen vermogen van de club is gestegen: van -12,7 miljoen naar -8,5 miljoen. Nog steeds een negatief bedrag waardoor de club afhankelijk blijft van voorzitter en mecenas Marc Coucke. De netto schuldenberg wordt ook kleiner, die was vorig seizoen 18,8 miljoen euro en is nu teruggebracht tot 14,3 miljoen euro. Nog steeds een aanzienlijk bedrag, al hoeft KVO geen financiële instellingen te betalen, maar wel schuldeiser en investeerder Coucke.

Met het positieve boekjaar heeft KV Oostende alvast een keerpunt bereikt. De stijging van de omzet, die nu 17 miljoen euro bedraagt, is te danken aan de inspanningen van de commerciële cel, de ticketing en de toegenomen fanbasis. Intussen blijft de club investeren in de hoop binnen afzienbare tijd ook de laatste rode cijfers weg te werken en helemaal zelfbedruipend te worden. Dat zal nog niet voor vandaag of morgen zijn, al hoeft dat met Coucke als eigenaar niet meteen een probleem te zijn.

